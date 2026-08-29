Freni şişen çekici önce eve sonra motosiklete çarptı: iki kişi hayatını kaybetti

kaza ve olay yeri

Karabük-Bartın kara yolunun Kirkille mevkisinde saat 16.20 sıralarında meydana gelen kazada, Bartın yönünden Karabük istikametine seyir halinde olan çekici kontrolden çıktı. Araçta bulunan iş makinesinin frenlerinin şişmesi sonucu sürücü Fuat Tamaç (50) idaresindeki 52 AGU 032 plakalı kurtarıcı, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Kurtarıcı üzerindeki iş makinesi aracın üzerinden kayarak, karşı tarafta bulunan ve sahibi Hamdi Uludağ olan iki katlı eve ile ev önünde park halindeki 37 ABD 008 plakalı otomobile çarptı. Kazanın hemen ardından çekici yoluna devam etti ve yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra Karabük istikametinden Bartın yönüne doğru seyir halindeki motosikletle çarpıştı.

çarpışma ve can kayıpları

Çarpışmanın etkisiyle çekici karayolu uyarı tabelesi direklerine de çarparak ters döndü. Kazada motosiklet sürücüsü İshak Yıldırım (30) ile çekici sürücüsü Fuat Tamaç olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk tespitler yüzeysel hasarlar ve araçlarda büyük maddi zarar olduğunu gösterdi.

müdahale, inceleme ve aile tepkisi

Bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı, incelemelerde bulunurken görevini yapan gazetecilere müdahale ederek görevlerini yapmalarını engellediğini belirtti. Olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalışmaları sonrası iki cenaze, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acil haberle birlikte olay yerine gelen motosiklet sürücüsü İshak Yıldırım'ın babası Ekrem Yıldırım sinir krizi geçirdi; yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ACI HABERİ ALAN MOTOSİLKET SÜRÜCÜ İSHAK YILDIRIM'IN BABASI EKREM YILDIRIM OLAY YERİNE GELEREK,SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ.