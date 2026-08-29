Tahran'dan Van'a doğrudan uçuşlarla turizmde yeni bir kapı açıldı

Tahran'dan Van'a direkt seferler başladı

İran'ın başkenti Tahran'dan Van Ferit Melen Havalimanı'na başlayan direkt uçuşların ilk seferiyle yaklaşık 80 kişilik turist kafilesi kente ulaştı. Uçak, Tahran Havalimanı'ndan havalanıp yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından saat 19.30 civarında iniş yaptı.

sefer planı ve ilk karşılamalar:

İran'a ait özel bir havayolu şirketinin düzenlediği seferler, her hafta salı ve cuma günleri yapılacak şekilde planlandı. Güzergahlar arasında Tahran-Van, Van-Tebriz, Tebriz-Van ve Van-Tahran yer alıyor. İlk kafile, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu tarafından çiçeklerle karşılandı; Van TSO Başkanı Necdet Takva havalimanında yolcularla bir süre sohbet ederek kente gelişlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

van'ın turizm hedefleri ve beklentiler:

Van TSO Başkanı Necdet Takva, seferlerin başlamasının uzun süredir yürütülen çalışmaların sonucu olduğunu belirterek Van'ın yakın pazarlardaki ilişkilerini güçlendirme yönündeki çabaların devam edeceğini söyledi. Takva, 2025'te Kapıköy'den 777 bin İranlı giriş yapıldığını hatırlatarak, bölgesel uçuşlarla birlikte bu yıl için 1 milyon turist hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Takva, uçaktaki yolcular arasında kentin potansiyelini araştırmak üzere davet edilen yaklaşık 20 kişilik özel bir grubun da bulunduğunu; bu grubun konaklama ve lojistik ihtiyaçlarının Van TSO tarafından destekleneceğini belirtti. Yerel bir firmanın Tahran'daki faaliyetleri ve havayolu şirketiyle sağlanan mutabakatın seferlerin tesis edilmesinde belirleyici olduğu vurgulandı.

İranlı turistlerden Seyid Halifor ve Semira Taheri de uçuşların konforu ve Van'ın cazibesine dikkat çekti. Halifor, "uçuşlar çok rahat oldu" derken, Taheri daha önce karayolu ve demiryolu ile geldiğini, uçak yolculuğunun kendisi için çok daha konforlu geçtiğini söyledi.

Yetkililer, seferlerin sürekliliği ve bölgesel istikrarın korunması halinde turizm hareketliliğinin artmasını bekliyor. Van için uluslararası uçuş altyapısının geliştirilmesi, kentin diplomatik ve ekonomik açılımlarına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İRAN’IN BAŞKENTİ TAHRAN’DAN VAN’A DİREKT UÇAK SEFERLERİ BAŞLARKEN, İLK SEFERLE KENTE GELEN YAKLAŞIK 80 KİŞİLİK İRANLI TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI.