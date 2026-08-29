Gaziantep FK sahasında geride: Çaykur Rizespor 15. dakikada 1-0 öne geçti

Trendyol Süper Lig 3. hafta: kısa durum
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası geride kaldı.
skor ve maç akışı
Konuk ekip Çaykur Rizespor, 15. dakikada öne geçerek skoru 0-1 yaptı. Maç hâlen devam ediyor ve an itibarıyla Gaziantep FK mağlup durumda.
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA GAZİANTEP FK, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI KONUK EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.
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