Galatasaray'da hedef 27. şampiyonluk ve üst üste rekor

başkanın genel değerlendirmesi:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen sponsorluk imza töreninde teknik ekip ve kulüp gündemine ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı. Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile ilişkilerinin son derece sağlıklı olduğunu vurgulayarak 'İnşallah bu sene de Okan hoca ile beraber 27. şampiyonluğumuzu, Türkiye’de üst üste 5. şampiyonluk rekorunu da beraber kıracağız' ifadesini kullandı.

okan buruk ile ortak hedef ve takım uyumu:

Başkan Özbek, Okan Buruk’un Galatasaray’da yetişmiş, milli takımda görev yapmış ve yurt dışında deneyim kazanmış bir teknisyen olduğunu belirtti. Özbek, takım içindeki birlik ve beraberliğin başarının anahtarı olduğunu söyleyerek Buruk’un bu uyumu son dört yılda sağladığını ifade etti. Başkan, camiaya seslenerek Okan hoca ve takımın performansından duyduğu memnuniyeti açıkladı ve istikrarı bozmak niyetinde olmadığını ekledi.

transfer stratejisi ve finansal planlama:

Özbek, transfer sürecinin Mayıs ayının 1'inden itibaren planlandığını ve söz konusu planlamanın bütçe çerçevesinde yürütüldüğünü anlattı. Teknik ekip, scout ve yönetim kurulu ile yapılan görüşmeler ışığında kadrodaki ihtiyaçlar tespit edilip alternatif oyuncular belirlendi. Başkan, Galatasaray’ın nakit akışıyla ilgili bir problem olmadığını vurgulayarak transferleri aceleye getirmemenin kulübün lehine sonuçlandığını söyledi.

Yapılan transferlerin kulübe katkısı üzerine konuşan Özbek, Leao, Batrakov ve Deniz Gül transferlerinden Galatasaray’ın yaklaşık 50 milyon Euro kazançlı çıktığını belirtti. Ayrıca bazı oyuncuların sezon sonuna doğru gelmesinin, sezon başında aynı isimlere ödemeye kıyasla transfer maliyetlerinde büyük fark yarattığını ifade etti.

federasyon, sponsorluk ve saha çalışmaları:

Federasyon ziyaretinden de bahseden Özbek, önlerinde çok önemli bir naklen yayın ihalesi olduğunu ve Türkiye'deki yayın gelirlerinin Avrupa ligleriyle kıyaslandığında düşük kaldığını söyledi. Özbek, naklen yayından gelen payın Galatasaray bütçesi içindeki oranının yaklaşık %1–1,5 seviyesinde olduğunu belirtti ve bu alandaki iyileştirmenin önemine dikkat çekti.

Sponsorluk hedefleriyle ilgili olarak başkan, bu sezon için sponsorluk gelirini 120-130 milyon Euro seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini, konsolide bütçenin geçen yıl 400 milyon Euro iken bu yılın 450 civarında olacağını ve uzun vadede 600-700 milyon Euro hedefine ulaşmak istediklerini açıkladı.

Uluslararası ilişkiler bağlamında Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'i kulübe davet ettiğini söyleyen Özbek, Turki'nin Galatasaraylı olduğunu ve önümüzdeki haftalarda ziyarette bulunacağını ifade etti. Ayrıca İlkay Gündoğan konusunda kararın teknik heyetin işi olduğunu, Okan hocanın tespit ve kararlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

RAMS Park zemin çalışmaları hakkında bilgi veren Özbek, tohumlama ve gübreleme çalışmalarının sürdüğünü ve zeminin maçlara hazır hale gelmesinin planlandığını söyleyerek zeminin 5 Ekim'de teslim edileceğini duyurdu.

Özetle Başkan Özbek, hem sportif hedeflerde hem de mali planda istikrarı koruma, şampiyonluk ve rekor peşinde olma kararlılığını yineleyerek transferlerin sahadaki etkilerini izleyeceklerini belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili bir sorunlarının olmadığını belirterek, "İnşallah bu sene de Okan hoca ile beraber 27. şampiyonluğumuzu, Türkiye'de üst üste 5. şampiyonluk rekorunu da beraber kıracağız" dedi.