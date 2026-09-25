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nazilli şehir spor ilk imzasını deneyimli bir isme attı

Nazilli Şehir Spor Kulübü, yeni sezona 35 yaşındaki Mehmet Ersavaş'ı transfer ederek başladı; tecrübeli oyuncu memleketinde forma giyecek.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

nazilli şehir spor ilk imzasını deneyimli bir isme attı

Nazilli Şehir Spor Kulübü'nde transfer hareketliliği

Süper Amatör Lig temsilcisi Nazilli Şehir Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı başladı. Siyah-beyazlı ekip, kadrosunun ilk takviyesini deneyimli bir isme yaparak taraftarların beklentisini yükseltti.

Transferin detayları:

Kulüp, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Ersavaş ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Nazillispor altyapısında yetişen Ersavaş, uzun yıllar formasını giydiği memleketine geri döndü ve yeniden siyah-beyazlı formayla mücadele edecek.

Ersavaş'ın kariyeri ve beklentiler:

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde Nazilli Belediyespor ile iki kez 3. Lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Ankara Demirspor, Balçova Belediyespor, Düzcespor, Kırşehir FK, Muş 1984, Mazıdağı Fosfat ve Aydın Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda forma giydi. Profesyonel kariyerinde toplam 364 maç oynayan Ersavaş, saha içi tecrübesiyle Nazilli Şehir Spor'un yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Mehmet Ersavaş, imza töreninde siyah-beyazlı formayı tekrar giymekten mutluluk duyduğunu ve sahada ilk günkü heyecanla mücadele edeceğini belirtti. Kulüp yönetimi ise deneyimli ismin genç oyunculara örnek olacak bir liderlik sergilemesini umut ediyor.

SÜPER AMATÖR LİG TEMSİLCİSİ NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, YENİ SEZON ÖNCESİ TRANSFER ÇALIŞMALARINA...

SÜPER AMATÖR LİG TEMSİLCİSİ NAZİLLİ ŞEHİR SPOR KULÜBÜ, YENİ SEZON ÖNCESİ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. SİYAH-BEYAZLI EKİP, İLK TAKVİYESİNİ DENEYİMLİ FUTBOLCU MEHMET ERSAVAŞ İLE YAPTI. NAZİLLİSPOR ALTYAPISINDAN YETİŞEN ERSAVAŞ, YENİDEN NAZİLLİ FUTBOLUNA DÖNDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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