Dünya ikincisi Berat Su Yılmazer'den Kabakcı'ya ziyaret

Kayserili sporcu Berat Su Yılmazer ve antrenörü Yücel Haspolat, Kosova'daki uluslararası başarının ardından Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede şampiyonada elde edilen derece ve sporcunun gelecek planları ele alındı.

şampiyonadaki derece ve tarih:

1-9 Eylül 2026 tarihlerinde Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Yılmazer, turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamladı. Bu başarı, sporcunun antrenman sürecindeki disiplinine ve teknik gelişimine işaret ediyor.

Kabakcı'nın tebrikleri ve destek vurgusu:

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yılmazer ile Haspolat'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette, sporcunun ileriye dönük hazırlık programları, katılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlara ilişkin değerlendirmeler ile olası destek mekanizmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

KOSOVA’DA DÜZENLENEN U24 DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA DÜNYA İKİNCİSİ OLAN KAYSERİLİ SPORCU BERAT SU YILMAZER, ANTRENÖRÜ YÜCEL HASPOLAT İLE BİRLİKTE KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI’YI ZİYARET ETTİ.