Gazetecilik hayatıyla anılan Mümtaz Dündar için Denizli'de tören düzenlendi

Cenaze töreni ve uğurlama:

Denizli basınının tanınan isimlerinden Mümtaz Dündar için kentte tören düzenlendi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) üyesi ve Bakış Gazetesi imtiyaz sahibi olan Dündar'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından uğurlandı. Dualar eşliğinde Dündar'ın naaşı daha sonra Bozburun Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Cemaat ve yerel yöneticilerin katılımı:

Cenaze törenine ailesi, yakınları, gazete çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılanlar arasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yer aldı; Çavuşoğlu, Dündar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve acı günü paylaşmak üzere aileyi yalnız bırakmadı.

Basın camiasında oluşan üzüntü:

Dündar'ın vefatı, Denizli yerel basınında derin bir üzüntü yarattı. Uzun yıllardır kent basınında görev yapan Dündar'ın meslek hayatı boyunca kent medyasına yaptığı katkılar, törene katılan meslektaşları tarafından anıldı. Cenaze sırasında dostluklar, anılar ve mesleğe dair hatırlananlar sıkça dile getirildi.

Aile yakınları taziyeleri kabul ederken, törene katılanlar Dündar'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Haber, Denizli basın camiasında ve sevenleri arasında hüzünle karşılandı.

DENİZLİ BASINININ TANINAN İSİMLERİNDEN, DENİZLİ GAZETECİLER CEMİYETİ (DGC) ÜYESİ VE BAKIŞ GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ GAZETECİ MÜMTAZ DÜNDAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.