Bursa'da ev cephesine kurulan engelli asansörünün düşüşünde bir kişi yaşamını yitirdi

Bursa İnegöl'de asansör kazası

İnegöl'ün kırsal Bilal Mahallesi'nde, evlerinin dış cephesine kurdurdukları engelli asansörünün düşmesi sonucu ağır yaralanan 65 yaşındaki Mustafa B., altı günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Olayda eşi Gerdan B. (60) de yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, 20 Eylül Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yürüme engelli olan Mustafa B.'nin üst kata çıkabilmesi için dış cepheye monte edilen asansörü kullanan çift, asansörün halatının kopması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Kazada her iki şahıs da çeşitli kırıklarla yaralandı.

Tedavi süreci ve ölüm:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde vücutlarında kırıklar tespit edilen çift, ameliyatların ardından yoğun bakıma alındı. Eş Gerdan B. tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan Mustafa B. yürütülen tüm müdahalelere rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay raporunda, asansörün dış cepheye monte edilmesi ve halat kopması gibi teknik unsurların araştırıldığı; olayın sonuçları ışığında benzer uygulamaların güvenlik standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesinin önem taşıdığı bildirildi.

MUSTAFA BALKAN