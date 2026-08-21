Gaziantep'in enerji kapasitesi Toroslar EDAŞ yatırımlarıyla güçleniyor

Toroslar EDAŞ yatırımlarını yoğunlaştırdı

Sektöre öncü teknolojiler ve insan odaklı çalışma yaklaşımıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Gaziantep’in artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 736 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Şirket, şehrin bugününe ve geleceğine yönelik altyapı iyileştirmelerini sürdürüyor.

şebeke güçlendirme ve bakım çalışmaları:

Gaziantep genelinde 11 bin 368 trafo ve 27 bin 550 kilometreyi bulan enerji hattı üzerinde bakım, modernizasyon ve yatırım faaliyetleri yürütüldü. Toroslar EDAŞ, özellikle sanayi bölgelerinde şebeke kapasitesini artırmaya öncelik vererek üretimin kesintisiz devam etmesine katkı sağladı.

2026'nın ilk yarısında tamamlanan işler arasında 4 bin 647 aydınlatma armatürünün bakımı, 200 trafo, 292 pano, 183 dağıtım merkezi ile bin 738 kilometrelik hattın bakımı bulunuyor. Yeni altyapı yatırımları kapsamında ise 272 kilometrelik kablo döşemesi, bin 259 yeni aydınlatma armatürü, 183 elektrik dağıtım panosu ve 58 trafonun montajı tamamlandı.

turizm ve ekonomik merkezlerde süreklilik:

Turizm ve ticaretin merkezi konumundaki Tarihi Kapalı Çarşı ile Zeugma Mozaik Müzesi çevresinde yürütülen bakım ve güçlendirme çalışmaları, şehrin hem ekonomik hem de kültürel işlevlerinin aksamadan sürmesine destek oluyor. Toroslar EDAŞ, 2025'te en çok yatırım yapan üç elektrik dağıtım şirketi arasında yer almıştı ve bu ivme 2026'da da devam ediyor.

dijital dönüşüm ve müşteri odaklı hizmetler:

Operasyonel verimliliği artırmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmek amacıyla Enerjisa Dağıtım Şirketleri çatısı altındaki Toroslar EDAŞ dijital uygulamalara ağırlık veriyor. 7/24 erişilebilen www.toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi ile farklı kanallardan hizmet sunuluyor.

Dijital hizmetler kapsamında ChatVolt dijital asistanının sesli iletişim yeteneği devreye alındı. Sesli ChatVolt ile müşteriler; elektrik kesintisi ve planlı kesinti sorgulamalarını yapabilecek, arıza ve aydınlatma ihbarı iletebilecek, sayaç, endeks ve tazminat gibi konularda bilgi alabilecek ve gerektiğinde canlı desteğe yönlendirilebilecek.

geleceğe yönelik kararlılık:

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile birlikte faaliyet gösteren üç dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, Gaziantep'teki yatırım ve bakım programlarını sürdürecek. Şirket, aynı zamanda Adana'daki enerji altyapısını güçlendirme çalışmalarına da kararlılıkla devam edeceklerini bildiriyor.

SEKTÖRE ÖNCÜ TEKNOLOJİLERİ VE İNSAN ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞIYLA HAREKET EDEN TOROSLAR EDAŞ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLAN GAZİANTEP'İN ARTAN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.