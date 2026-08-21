Dolar 48,0612 +0,15%
Euro 56,2194 +0,26%
Bist 14.517,98 +0,84%
Altın Gram 7.141,15 +1,10%
EUR/USD 1,1692 +0,09%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

Gaziantep'in enerji kapasitesi Toroslar EDAŞ yatırımlarıyla güçleniyor

Toroslar EDAŞ, 2026'nın ilk 6 ayında Gaziantep'e yaklaşık 736 milyon TL yatırım yaparak trafo, hat ve aydınlatma altyapısını güçlendirdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Gaziantep'in enerji kapasitesi Toroslar EDAŞ yatırımlarıyla güçleniyor

Toroslar EDAŞ yatırımlarını yoğunlaştırdı

Sektöre öncü teknolojiler ve insan odaklı çalışma yaklaşımıyla hareket eden Toroslar EDAŞ, Gaziantep’in artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 736 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Şirket, şehrin bugününe ve geleceğine yönelik altyapı iyileştirmelerini sürdürüyor.

şebeke güçlendirme ve bakım çalışmaları:

Gaziantep genelinde 11 bin 368 trafo ve 27 bin 550 kilometreyi bulan enerji hattı üzerinde bakım, modernizasyon ve yatırım faaliyetleri yürütüldü. Toroslar EDAŞ, özellikle sanayi bölgelerinde şebeke kapasitesini artırmaya öncelik vererek üretimin kesintisiz devam etmesine katkı sağladı.

2026'nın ilk yarısında tamamlanan işler arasında 4 bin 647 aydınlatma armatürünün bakımı, 200 trafo, 292 pano, 183 dağıtım merkezi ile bin 738 kilometrelik hattın bakımı bulunuyor. Yeni altyapı yatırımları kapsamında ise 272 kilometrelik kablo döşemesi, bin 259 yeni aydınlatma armatürü, 183 elektrik dağıtım panosu ve 58 trafonun montajı tamamlandı.

turizm ve ekonomik merkezlerde süreklilik:

Turizm ve ticaretin merkezi konumundaki Tarihi Kapalı Çarşı ile Zeugma Mozaik Müzesi çevresinde yürütülen bakım ve güçlendirme çalışmaları, şehrin hem ekonomik hem de kültürel işlevlerinin aksamadan sürmesine destek oluyor. Toroslar EDAŞ, 2025'te en çok yatırım yapan üç elektrik dağıtım şirketi arasında yer almıştı ve bu ivme 2026'da da devam ediyor.

dijital dönüşüm ve müşteri odaklı hizmetler:

Operasyonel verimliliği artırmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmek amacıyla Enerjisa Dağıtım Şirketleri çatısı altındaki Toroslar EDAŞ dijital uygulamalara ağırlık veriyor. 7/24 erişilebilen www.toroslaredas.com.tr, Web ChatVolt, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi ile farklı kanallardan hizmet sunuluyor.

Dijital hizmetler kapsamında ChatVolt dijital asistanının sesli iletişim yeteneği devreye alındı. Sesli ChatVolt ile müşteriler; elektrik kesintisi ve planlı kesinti sorgulamalarını yapabilecek, arıza ve aydınlatma ihbarı iletebilecek, sayaç, endeks ve tazminat gibi konularda bilgi alabilecek ve gerektiğinde canlı desteğe yönlendirilebilecek.

geleceğe yönelik kararlılık:

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Başkent EDAŞ ile birlikte faaliyet gösteren üç dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, Gaziantep'teki yatırım ve bakım programlarını sürdürecek. Şirket, aynı zamanda Adana'daki enerji altyapısını güçlendirme çalışmalarına da kararlılıkla devam edeceklerini bildiriyor.

SEKTÖRE ÖNCÜ TEKNOLOJİLERİ VE İNSAN ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞIYLA HAREKET EDEN TOROSLAR EDAŞ...

SEKTÖRE ÖNCÜ TEKNOLOJİLERİ VE İNSAN ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞIYLA HAREKET EDEN TOROSLAR EDAŞ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLAN GAZİANTEP'İN ARTAN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma borsasında 2026 ayçiçeği sezonu açıldı
images

Sadıkoğlu yeniden aday: MTSO üyelerine hizmete talip
images

Endüstriyel yemekte güven ve süreklilik rekabetin yeni ölçütü
images

Ordu’da tarım makineleri parkı paletli biçerdöverle güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontrollü şekilde imha edildi

Bandırma borsasında 2026 ayçiçeği sezonu açıldı

Real Madrid kadrosuna deneyimli bek Denzel Dumfries'i kattı

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız