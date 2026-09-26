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Bingöl'de suç ve kaçakçılığa yönelik geniş çaplı operasyon: 38 gözaltı, 7 tutuklama

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu, kaçak sigara ve tütün, silah ele geçirildi; 38 kişi yakalandı, 7 tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de suç ve kaçakçılığa yönelik geniş çaplı operasyon: 38 gözaltı, 7 tutuklama

operasyonun kapsamı:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Narkotik ve Asayiş Şube müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla kent genelinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirilmiş ve çok sayıda şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Çalışmalar, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında planlı ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlarda 3 bin adet boş makaron, 2 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 3,5 kilogram kıyılmış tütün, 230 paket kaçak sigara, 1 kilo 403,19 gram esrar, 1 tüfek, 6 kesici alet, 3 elektronik sigara, 2 cep telefonu ve 1 elektroşok cihazı ele geçirildi.

yakalanan şahıslar ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında toplam 38 şahıs yakalandı. Bunlardan 7 şahıs tutuklandı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şahsa idari para cezası uygulandı ve 22 şahıs serbest bırakıldı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 12 kişi, idari para cezasına yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi ve hapis cezasının infazına yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 16 kişi yakalandı. Hapis cezasına yönelik yakalanan şahısların, Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay ve CBS Ailenin Korunması Tedbir Dosyası suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

emniyetin açıklaması:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini, benzer operasyonların devam edeceğini belirtti. Yetkililer ele geçirilen maddeler ve yakalamaların bölgedeki kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.

BİNGÖL’DE EMNİYET OPERASYONLARINDA 38 KİŞİ YAKALANDI: 7 KİŞİ TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE EMNİYET OPERASYONLARINDA 38 KİŞİ YAKALANDI: 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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