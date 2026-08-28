Dolar 48,2418 +0,50%
Euro 56,2033 -0,03%
Bist 14.566,98 -0,06%
Altın Gram 7.224,91 -0,12%
EUR/USD 1,1646 -0,12%
Brent Petrol 87,54 -1,11%
--°

Gebze'de 172 Osmanlı mezar taşı müzeleşme için bir araya getirildi

Gebze'de farklı noktalardan toplanan 172 Osmanlı mezar taşı lazer taraması, fotoğraflama ve kitabe çevirileri yapılarak sergi alanına taşındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gebze'de 172 Osmanlı mezar taşı müzeleşme için bir araya getirildi

Gebze'de Osmanlı dönemi mezar taşları koruma altına alındı

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin çeşitli noktalarından çıkarılan 172 Osmanlı dönemine ait mezar taşı kayıt altına alınarak sergiye hazırlanmak üzere Gebze Merkez Mezarlığı içindeki 72 ada 3 parsele getirildi. Çalışma, ilçe genelinde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen kapsamlı programın bir parçası olarak açıklandı.

çalışma süreci ve teknik işler:

Getirilen taşlar üzerinde lazer taraması ve fotoğraflama işlemleri yapıldı. Mezar taşlarındaki Osmanlıca kitabeler günümüz Türkçesine çevrilerek her taş için ayrı bir envanter oluşturuldu. Bu adımlar, taşların hem belgelendirilmesi hem de ileride sergilenecek düzenlemelerde doğru bilginin sunulabilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

sergi alanı planı ve korunma:

Taşların bulunduğu parselde yapılacak peyzaj düzenlemesi ve çevre duvarı inşasının tamamlanmasının ardından alanın halka açık bir sergi mekânına dönüştürülmesi hedefleniyor. Gebze Belediyesi, bu düzenlemeyle mezar taşlarının koruma altına alınmasının yanı sıra ziyaretçilerin tarihsel bağlamda bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada, projenin hem belgeleme hem de koruma boyutlarına önem verildiği vurgulandı; taşların taşınması, fotoğraflanması ve kitabe tercümelerinin uzman ekiplerce yapıldığı belirtildi. Hazırlanan envanterler, ileride restorasyon ve sergileme süreçlerinin planlanmasında kaynak oluşturacak.

Ayrıca ilçede yürütülen diğer restorasyon çalışmalarına da değinildi. Daha önce Tarihi Su Sarnıcı ve Tarihi Su Dolabı restorasyonları tamamlanmış; Tarihi Çarşı Hamamı'nda yenileme çalışmaları sürüyor. Eskihisar Kalesi çevre düzenlemesi tamamlanırken, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin arkasındaki alan kamulaştırılarak kamuya kazandırıldı.

Belediye, bu tür çalışmalarla sadece yapıların onarımını değil, aynı zamanda toplumsal belleğin canlı tutulmasını da hedefliyor.

Öte yandan ilçedeki lise öğrencilerine yönelik yürütülen "Gebze'yi Seviyorum, Kentimi Geziyorum" projesiyle gençlerin uzmanlar eşliğinde kentteki tarihi ve kültürel mekanları inceleyerek bilgi edindiği bildirildi. Belediye, genç kuşakların yerel mirasla ilişkisinin güçlendirilmesini önemsediklerini belirtti.

Gebze'deki bu adımlar, bölgedeki tarihi eserlerin belgelenmesi ve korunmasına yönelik somut bir örnek oluşturuyor; oluşturulacak sergi alanı ise taşların hem korunmasını hem de kamuyla paylaşılmasını sağlayacak bir mecra olarak planlanıyor.

KOCAELİ&#039;NİN GEBZE İLÇESİNDE OSMANLI DÖNEMİNE AİT 172 MEZAR TAŞI KAYIT ALTINA ALINARAK...

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE OSMANLI DÖNEMİNE AİT 172 MEZAR TAŞI KAYIT ALTINA ALINARAK OLUŞTURULACAK SERGİ ALANINA TAŞINDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de ortak yürüyüş: 30 Ağustos'un mirasıyla aydınlık yarınlara
images

Merkezefendi'de Kumkısık'ta soğuk asfaltla yollar yenileniyor
images

Bursa'da 495'inci yılda Molla Arap için vefa töreni
images

Tavas'ta başkan Tatık'ın 30 ağustos mesajı: emanete sahip çıkma vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

MANİFEST soruşturmasında menajer tutuklandı

Samsun'da yardım için giden gemi dron saldırısına uğradı

Boyabat'ta 154 yetim ve öksüz öğrenciye 10 ay sürecek eğitim desteği

Erdemli yükseklerinde dolu etkili, tarım arazileri zarar gördü

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar