Gebze'de 172 Osmanlı mezar taşı müzeleşme için bir araya getirildi

Gebze'de Osmanlı dönemi mezar taşları koruma altına alındı

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin çeşitli noktalarından çıkarılan 172 Osmanlı dönemine ait mezar taşı kayıt altına alınarak sergiye hazırlanmak üzere Gebze Merkez Mezarlığı içindeki 72 ada 3 parsele getirildi. Çalışma, ilçe genelinde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen kapsamlı programın bir parçası olarak açıklandı.

çalışma süreci ve teknik işler:

Getirilen taşlar üzerinde lazer taraması ve fotoğraflama işlemleri yapıldı. Mezar taşlarındaki Osmanlıca kitabeler günümüz Türkçesine çevrilerek her taş için ayrı bir envanter oluşturuldu. Bu adımlar, taşların hem belgelendirilmesi hem de ileride sergilenecek düzenlemelerde doğru bilginin sunulabilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

sergi alanı planı ve korunma:

Taşların bulunduğu parselde yapılacak peyzaj düzenlemesi ve çevre duvarı inşasının tamamlanmasının ardından alanın halka açık bir sergi mekânına dönüştürülmesi hedefleniyor. Gebze Belediyesi, bu düzenlemeyle mezar taşlarının koruma altına alınmasının yanı sıra ziyaretçilerin tarihsel bağlamda bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada, projenin hem belgeleme hem de koruma boyutlarına önem verildiği vurgulandı; taşların taşınması, fotoğraflanması ve kitabe tercümelerinin uzman ekiplerce yapıldığı belirtildi. Hazırlanan envanterler, ileride restorasyon ve sergileme süreçlerinin planlanmasında kaynak oluşturacak.

Ayrıca ilçede yürütülen diğer restorasyon çalışmalarına da değinildi. Daha önce Tarihi Su Sarnıcı ve Tarihi Su Dolabı restorasyonları tamamlanmış; Tarihi Çarşı Hamamı'nda yenileme çalışmaları sürüyor. Eskihisar Kalesi çevre düzenlemesi tamamlanırken, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin arkasındaki alan kamulaştırılarak kamuya kazandırıldı.

Belediye, bu tür çalışmalarla sadece yapıların onarımını değil, aynı zamanda toplumsal belleğin canlı tutulmasını da hedefliyor.

Öte yandan ilçedeki lise öğrencilerine yönelik yürütülen "Gebze'yi Seviyorum, Kentimi Geziyorum" projesiyle gençlerin uzmanlar eşliğinde kentteki tarihi ve kültürel mekanları inceleyerek bilgi edindiği bildirildi. Belediye, genç kuşakların yerel mirasla ilişkisinin güçlendirilmesini önemsediklerini belirtti.

Gebze'deki bu adımlar, bölgedeki tarihi eserlerin belgelenmesi ve korunmasına yönelik somut bir örnek oluşturuyor; oluşturulacak sergi alanı ise taşların hem korunmasını hem de kamuyla paylaşılmasını sağlayacak bir mecra olarak planlanıyor.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE OSMANLI DÖNEMİNE AİT 172 MEZAR TAŞI KAYIT ALTINA ALINARAK OLUŞTURULACAK SERGİ ALANINA TAŞINDI.