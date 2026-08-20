Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Çaycuma'da karayoluna çıkan mandalar kazaya neden oldu:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Karapınar yol ayrımında gece saatlerinde meydana gelen kazada, yola aniden çıkan üç manda bir aracın kontrolünü yitirmesine yol açtı. Kazada araç hurdaya dönerken, içerideki iki kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, sürücü Polat K. yönetimindeki 06 BV 7332 plakalı araç seyir halindeyken karayoluna çıkan üç mandaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolcu Ümran K. ağır yaralanırken, sürücü de yaralandı. Araçta meydana gelen hasar nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

İlk müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Karapınar Jandarma Karakolu ekipleri, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Gece saatlerinde ve kırsal kesimlerde yola çıkan büyükbaş ve mandaların trafikte risk oluşturduğu, sürücülerin özellikle kavşak ve virajlarda dikkatli olması gerektiği belirtilebilir.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE BİR SÜRÜCÜ KARA YOLUNA ÇIKAN 3 MANDAYA ÇARPTI. HURDAYA DÖNEN ARAÇTA BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI. YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ KARAPINAR JANDARMA KARAKOLU EKİPLERİ YAPTI.