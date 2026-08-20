Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Olayın gelişimi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yenigün Köyü'nde, 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı sumak toplamak için evinden ayrıldı. Bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arama çalışmaları:

İhbar üzerine jandarma ve köylüler bölgedeki engebeli arazide arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Avlukyarı, engebeli arazide hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay yerine AFAD ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, güvenlik ve yardım ekipleri aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Bölgedeki zorlu arazi koşulları ekiplerin müdahalesini etkiledi.

Cenazenin taşınması ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, arazi şartları nedeniyle traktörle taşınarak cenaze aracına teslim edildi. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

OSMANİYE’DE SUMAK TOPLAMAYA GİDEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU