Dolar 47,9435 0,00%
Euro 56,1179 +0,21%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.015,46 +0,13%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 92,28 +0,72%
--°

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

İnönü Mahallesi Nurettin Bayhan Sokak'ta iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; 27 yaşındaki M.Ç. ağır yaralandı, şüpheli kaçtı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 01:21

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 01:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Niğde'nin İnönü Mahallesi Nurettin Bayhan Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, yanında bulunan silahla ateş eden T.B. karşı taraftan 27 yaşındaki M.Ç.'yi yaraladı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralının durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı M.Ç. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre yaralının durumu ağır.

Soruşturma:

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili incelemeleri sürdürüyor ve şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

NİĞDE’DE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

NİĞDE’DE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor
images

Turgutlu'da makilik yangını hava ve kara ekiplerinin sevkıyatıyla kontrol altına...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

Turgutlu'da makilik yangını hava ve kara ekiplerinin sevkıyatıyla kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi