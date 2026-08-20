Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Niğde'nin İnönü Mahallesi Nurettin Bayhan Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, yanında bulunan silahla ateş eden T.B. karşı taraftan 27 yaşındaki M.Ç.'yi yaraladı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralının durumu:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı M.Ç. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre yaralının durumu ağır.

Soruşturma:

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili incelemeleri sürdürüyor ve şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

NİĞDE’DE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI