Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

Evren Mahallesi'nde gece nöbeti devam ediyor:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Evren Mahallesi sakinleri, iddialara göre yaklaşık 6 aydır gece saatlerinde mahallede bulunan evlere taş atıp camlara ve vatandaşa lazer tutan bir kişiden rahatsız olduklarını belirtiyor. Süren olaylar mahallelinin huzurunu bozarken, gece nöbetleri gündelik yaşamı etkiliyor.

Mahallelinin tepkisi ve nöbet düzeni:

Mahalleli, resmi adımların yeterli olmadığını düşündükleri için kendi imkânlarıyla gece nöbeti tutuyor. Görüntülerde sokakta bekleyen ve nöbet organizasyonu kuran vatandaşlar yer alıyor; mahalle sakinleri hem birbirlerine destek oluyor hem de olası bir olaya müdahale etmek için hazır bekliyor.

Görüntüler ve polis görünümü:

Paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin bölgede dolaştığı ve mahalle sakinlerinin sokakta nöbet tuttuğu anlar görülüyor. İddialara göre şahıs, Gulyabani filmindeki karakteri andırır şekilde evlere taş atıp camlara ve kişilere lazer tutuyor; rahatsızlık verdikten sonra kaçmaya devam ettiği belirtiliyor.

Mahalleliler, söz konusu kişiyi yakalama amacıyla sürdürülen yakalama çalışmalarının devam ettiğini ifade ediyor ve sorunun kalıcı biçimde çözülmesini bekliyor.

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE İDDİALARA GÖRE 6 AYDIR MAHALLELİYE UYKU UYUTMAYAN ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN MAHALLELİNİN GECE NÖBETİ DEVAM EDİYOR.