Turgutlu'da makilik yangını hava ve kara ekiplerinin sevkıyatıyla kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında makilik alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve ilk müdahale 15 dakika içinde gerçekleştirildi.

Müdahale ekipleri ve araç sayısı:

Yangına havadan ve karadan çok yönlü müdahale yapıldı. Çalışmalara 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile destek verildi.

Durum değerlendirmesi:

Havadan ve karadan yürütülen müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı sevkıyatı ve koordineli çalışması yangının çevreye yayılmasını engelledi.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN HAVADAN VE KARADAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA KONTROL ALTINA ALINDI.