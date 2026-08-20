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Turgutlu'da makilik yangını hava ve kara ekiplerinin sevkıyatıyla kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu Osmancık'ta çıkan makilik yangınına 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edilerek kontrol sağlandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 00:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Turgutlu'da makilik yangını hava ve kara ekiplerinin sevkıyatıyla kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında makilik alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve ilk müdahale 15 dakika içinde gerçekleştirildi.

Müdahale ekipleri ve araç sayısı:

Yangına havadan ve karadan çok yönlü müdahale yapıldı. Çalışmalara 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile destek verildi.

Durum değerlendirmesi:

Havadan ve karadan yürütülen müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı sevkıyatı ve koordineli çalışması yangının çevreye yayılmasını engelledi.

MANİSA&#039;NIN TURGUTLU İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN HAVADAN VE KARADAN YÜRÜTÜLEN...

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN HAVADAN VE KARADAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA KONTROL ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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