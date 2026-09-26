Gece saat 02.00'de kapıyı kırıp dairesine dayanan şahsın anları görüntülendi

Olayın ayrıntıları:

Olay, 24 Eylül 2026 gecesi saat 02.00 sıralarında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Tarım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ş.U. isimli şahıs apartman önüne gelerek zillere bastı ve diafon üzerinden bina sakini Semih Köse (46) ile tartıştı. Küfür ve hakaretlerin ardından Ş.U., apartman kapısının camını sert bir cisimle kırdı, yukarı çıktı ve Köse'nin dairesinin önüne dayandı.

Mağdurun anlatımı:

Olay sırasında evde eşi ve çocukları bulunan Köse, kapıyı kilitleyip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Köse, failin daha önce de farklı saldırgan tavırlar sergilediğini belirterek "Daha öncesinde apartmanı kundaklamaya kalkmıştı" dedi. Köse ayrıca, yeni aldığı aracının parçalarının çalınması, garaj camının kırılması ve gece geç saatlerde şüphelinin tekrar tekrar binaya gelmesi gibi olaylardan söz etti ve bunun üzerine polise şikayette bulunduğunu aktardı.

Kamera kayıtları ve soruşturma:

Görüntülü diafon sistemi ile cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda Ş.U.'nun zillere bastığı, kapı camını kırdığı ve üst kata çıktığı görülüyor. Köse, "Kapıyı tekmeledi, kapı kırılsa içeri girecek" ifadelerini kullanarak yaşanan tehdidin boyutunu vurguladı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri olay mahalline ulaştığında şüpheli bölgeden ayrılmıştı. Emniyet güçleri Ş.U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı ve konuya ilişkin adli sürecin hızlandırılmasını talep eden Köse, kendi ve ailesinin güvenliğinin sağlanmasını istiyor.

Not: Olayda geçen tarihler, isimler ve mekan bilgileri olayla ilgili edinilen ifadeler doğrultusunda korunmuştur.

ŞAHSIN KAPIYI KIRDIĞI VE GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİNE YANSIYAN O ANLARI İSE CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYIT ALTINA ALINDI.