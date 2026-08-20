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Fatih'te midye tartışması kanlı bitti: satıcının kız kardeşi bıçaklandı

Fatih'te midye satıcısıyla çıkan kavgada araya giren satıcının kız kardeşi bıçaklandı; olay saat 22.00'de kameraya yansıdı, şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 00:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatih'te midye tartışması kanlı bitti: satıcının kız kardeşi bıçaklandı

Fatih'te bıçaklı kavga anbean kaydedildi

İstanbul Fatih Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta meydana gelen olayda, iddialara göre bir kişi ile midye satıcısı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli elindeki bıçakla saldırıya geçti; bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan satıcının kız kardeşi bıçaklandı.

Olayın gelişimi:

Olay saat 22.00 civarında gerçekleşti. Şüphelinin saldırısının ardından çevredeki vatandaşlar ve satıcılar müdahale ederken, şüpheli olay yerinden kaçtı ve yakınlardaki bir market'e girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kavgada yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve güvenlik kamerası kayıtları delil olarak inceleniyor.

Fatih’te kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: O anlar kamerada

Fatih’te kavga ettiği midyecinin kız kardeşini bıçakladı: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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