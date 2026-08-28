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Geleceğe sahip çıkma çağrısı: Doğan'dan 30 Ağustos'ta birlik vurgusu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 30 Ağustos Zaferi’nin 104. yılında milletin birlik ve bağımsızlık kararlılığını koruma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Geleceğe sahip çıkma çağrısı: Doğan'dan 30 Ağustos'ta birlik vurgusu

Başkan Şeniz Doğan'ın 30 Ağustos mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında, milletin bağımsız yaşama kararlılığını ve cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı. Doğan, bu özel günün yalnızca tarihsel bir dönüm noktası değil, aynı zamanda günümüz sorumluluklarına ışık tutan bir hatırlatma olduğunun altını çizdi.

Zaferin tarihsel boyutu

Başkan Doğan mesajında, 104 yıl önce başlayan sürecin dönüm noktalarından birinin 26 Ağustos 1922 olduğunu belirterek, zaferin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanıldığını ifade etti. Doğan, 30 Ağustosun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolunda verilen bağımsızlık mücadelesinin zafere ulaştığı en anlamlı günlerden biri olduğunu hatırlattı ve milletin tek yürek halinde topraklarına sahip çıkmasının bu zaferin özünü oluşturduğunu söyledi.

Cumhuriyetin korunması ve yerel hizmet vurgusu

Mesajında Cumhuriyet’in ve onun değerlerinin korunmasının herkesin ortak görevi olduğunu belirten Doğan, laik ve çağdaş Türkiye idealine bağlılık çağrısında bulundu. Merkezefendi Belediyesi olarak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hemşehrilere ve geleceğimiz olan çocuklara hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti. Doğan, zor şartlarda kazanılan zaferin ve vatanın emanet edildiği kahramanların anısına sahip çıkmanın, bugünün ve yarının en önemli sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Son bölümde Başkan Doğan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte, canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarına ve gazilere şükranını dile getirerek onları saygı ve minnetle andığını belirtti. Mesaj, birlik, fedakârlık ve gelecek bilinci çağrısıyla sona erdi.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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