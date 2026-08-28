Natevan’ın şiirleri yapay zeka ile müziğe taşındı

Ankara'da gelenekten dijitale uzanan bir müzik deneyi

Ankara'da düzenlenen ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından organize edilen "Natevan’dan Esinlenen Şarkılar - Gelenekten Geleceğe, Bir Ezgi Yolculuğu" yarışması, 19. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının önde gelen kadın şairlerinden Hurşidbanu Natevan’ın eserlerini yeni bir formata taşıdı. Etkinlik, Şuşa Kongre Merkezinde gerçekleştirildi ve üniversite öğrencileri, yapay zeka destekli düzenlemelerle Natevan’ın dizelerini şarkılara dönüştürmek üzere yarıştı.

Heşimzade: insan ve yapay zekanın buluşması

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aygün Attar Heşimzade, etkinliğin niteliğini vurguladı: "Bugün çok farklı bir programla, TADİV çatısı altında ilk defa gerçekleştirilecek insan zekasıyla, yapay zekanın birleşimine müteşekkil olan bir programa bir sahipliği yapıyoruz". Heşimzade, yarışmacılara hitaben de projenin amaç ve sorumluluğuna değinerek, geleneksel müzik mirasının dijital araçlarla yeniden yorumlanacağına dair beklentisini paylaştı.

Yarışma formatı ve değerlendirme

Yarışma bir gün sürdü ve katılımcılar bireysel ya da en fazla üç kişilik ekipler halinde yarışabildi. Öğrenciler, Natevan’ın şiirlerinden aldıkları ilhamı yapay zeka ile harmanlayarak özgün şarkı projeleri sundular. Sunulan eserler bir jüri tarafından değerlendirildi ve yarışmada dereceye giren ilk üç eser ödüllendirildi. Organizasyonun hedefi, bir dönem Meclis-i Üns çatısı altında şiir ve musiki etrafında şekillenen kültürel anlayışı, dijital dünyanın imkanlarıyla yeni bir formata taşımaktı.

Etkinlik, geleneksel sanatın genç katılımcılar ve dijital teknolojiler aracılığıyla buluşmasının somut bir örneği olarak öne çıkarken, proje fikir babalarının ve katılımcıların vurguladığı üzere hem heyecan hem de sorumluluk taşıyan bir deneme olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN DOSTLUK, İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANI AYGÜN ATTAR HEŞİMZADE KONUŞMA YAPTI