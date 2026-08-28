Dolar 48,2382 +0,49%
Euro 56,1773 -0,07%
Bist 14.554,29 -0,15%
Altın Gram 7.230,73 -0,04%
EUR/USD 1,1650 -0,08%
Brent Petrol 87,59 -1,05%
--°

Natevan’ın şiirleri yapay zeka ile müziğe taşındı

Ankara'da düzenlenen TADİV yarışmasında Hurşidbanu Natevan’ın şiirleri, üniversite öğrencilerinin yapay zeka destekli yorumlarıyla şarkılara dönüştü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Natevan’ın şiirleri yapay zeka ile müziğe taşındı

Ankara'da gelenekten dijitale uzanan bir müzik deneyi

Ankara'da düzenlenen ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından organize edilen "Natevan’dan Esinlenen Şarkılar - Gelenekten Geleceğe, Bir Ezgi Yolculuğu" yarışması, 19. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının önde gelen kadın şairlerinden Hurşidbanu Natevan’ın eserlerini yeni bir formata taşıdı. Etkinlik, Şuşa Kongre Merkezinde gerçekleştirildi ve üniversite öğrencileri, yapay zeka destekli düzenlemelerle Natevan’ın dizelerini şarkılara dönüştürmek üzere yarıştı.

Heşimzade: insan ve yapay zekanın buluşması

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Aygün Attar Heşimzade, etkinliğin niteliğini vurguladı: "Bugün çok farklı bir programla, TADİV çatısı altında ilk defa gerçekleştirilecek insan zekasıyla, yapay zekanın birleşimine müteşekkil olan bir programa bir sahipliği yapıyoruz". Heşimzade, yarışmacılara hitaben de projenin amaç ve sorumluluğuna değinerek, geleneksel müzik mirasının dijital araçlarla yeniden yorumlanacağına dair beklentisini paylaştı.

Yarışma formatı ve değerlendirme

Yarışma bir gün sürdü ve katılımcılar bireysel ya da en fazla üç kişilik ekipler halinde yarışabildi. Öğrenciler, Natevan’ın şiirlerinden aldıkları ilhamı yapay zeka ile harmanlayarak özgün şarkı projeleri sundular. Sunulan eserler bir jüri tarafından değerlendirildi ve yarışmada dereceye giren ilk üç eser ödüllendirildi. Organizasyonun hedefi, bir dönem Meclis-i Üns çatısı altında şiir ve musiki etrafında şekillenen kültürel anlayışı, dijital dünyanın imkanlarıyla yeni bir formata taşımaktı.

Etkinlik, geleneksel sanatın genç katılımcılar ve dijital teknolojiler aracılığıyla buluşmasının somut bir örneği olarak öne çıkarken, proje fikir babalarının ve katılımcıların vurguladığı üzere hem heyecan hem de sorumluluk taşıyan bir deneme olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN DOSTLUK, İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANI AYGÜN ATTAR HEŞİMZADE KONUŞMA...

TÜRKİYE-AZERBAYCAN DOSTLUK, İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANI AYGÜN ATTAR HEŞİMZADE KONUŞMA YAPTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türk dizileri hikâyemizi dünyaya taşırken sürdürülebilir üretim tartışılıyor
images

Denizli'de ortak yürüyüş: 30 Ağustos'un mirasıyla aydınlık yarınlara
images

Merkezefendi'de Kumkısık'ta soğuk asfaltla yollar yenileniyor
images

Bursa'da 495'inci yılda Molla Arap için vefa töreni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadıköy'de sahte kimlikle yakalanan 'Ponzi Mine' adliyeye sevk edildi

Edirne’de sahte içki şebekesine operasyon: onlarca litre ele geçirildi

Köprü altı kazasında hafif yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Akdeniz belediyesinde 650 çalışana 40 aylık dönem için kişi başı 44 bin 500 TL promosyon

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar