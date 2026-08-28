Çivril'de Efe Güngör konseriyle 30 ağustos coşkusu

çivril'de kutlama programı:

Çivril'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü ile ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu, düzenlenecek konser programıyla kutlanacak. Etkinlik 30 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

konser ve beklentiler:

Program kapsamında sahne alacak olan sanatçı Efe Güngör, gecede performans sergileyecek. Organizasyonda vatandaşların yoğun katılımının beklendiği belirtilirken, Zafer Bayramı'nın coşkusu ile Çivril'in kurtuluş gururunun hep birlikte yaşanması hedefleniyor.

belediye başkanının daveti:

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, yaptığı açıklamada tüm Çivrillileri kutlama programına davet etti.

Başkan Dere, "30 ağustos zafer bayramımızı ve Çivril’imizin düşman işgalinden kurtuluşunu hep birlikte kutlayacağız. Bu anlamlı gecede Efe Güngör sahnesiyle zafer coşkumuzu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

katılım çağrısı ve programın önemi:

Dere, tüm hemşehrilerini 30 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet ederek, Zafer Bayramı'nın coşkusunu ve Çivril'in kurtuluş gururunu paylaşmaya çağırdı. Etkinlik, yerel topluluk için hem tarihsel anma hem de ortak kutlama fırsatı niteliği taşıyor.

SPOT: ÇİVRİL’DE ZAFER BAYRAMI VE İLÇENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 30 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ CUMHURİYET MEYDANI’NDA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENECEK. PROGRAMDA EFE GÜNGÖR KONSER VERECEK.