Gelenekten gelen tarif: 27 yıllık sabuncudan doğal sabun rehberi

27 yıllık ustadan sabun yapımının temelleri:

Eskişehir'de 1999'dan bu yana baba mesleğini sürdüren 63 yaşındaki Nedim Yolver, geleneksel yöntemlerle üretilen doğal sabunun üretim sürecini ve tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Yolver, doğal sabun üretiminde kimyasal katkı maddesi kullanılmadığını, sabunun tek bağlayıcı unsurunun kostik olduğunu vurguladı. Kostik oranının çok hassas olması nedeniyle doğru ölçü ve uygulamanın önemine dikkat çekti.

doğal ile endüstriyel arasındaki farklar:

Yolver'e göre endüstriyel sabunlar, raf ömrünü uzatmak, köpürmeyi artırmak ve yapay koku vermek amacıyla çeşitli kimyasallar içeriyor. Bu katkı maddeleri belirli bir süre sonra yapısını değiştirerek zararlı hale gelebilir. Buna karşın doğal sabunlarda kullanılan ham maddeler zamanla kuruyup olgunlaşır; Yolver, eski sabunculuk geleneğinde sabunun en az iki yıl kurutulmadan satışa çıkarılmadığını, yıllandıkça sabunun kalitesinin arttığını söyledi.

müşteri uyarıları ve seçim kıstası:

Emektar sabuncu, tüketicilerin sahte veya kimyasal katkılı ürünleri ilk bakışta ayırt etmesinin zor olduğunu belirtti. Ancak doğal sabunlarda piyasa ürünlerindeki gibi yapay ve aşırı bir koku olmaması gerektiğini; keskin, rahatsız edici bir koku varsa doğallıktan şüphe edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca saklama ve kurutma koşullarının sabunun ömrü ve etkinliği üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Yolver, cilt ve saç yapılarının farklı olduğunu, bu nedenle sabun seçiminin probleme göre yapılmasının gerektiğini söyledi. Saç dökülmesi yaşayanlar için Siirt’in orijinal bıttım sabunu veya vitaminli kök güçlendirici sabunlar önerilirken; kuru ciltler için aloe vera, argan, shea butter ve çay ağacı özlü nemlendirici sabunlar, yağlı ciltler için ise kükürtlü, killi ve ardıç katranlı sabunların daha uygun olduğu belirtildi.

Yıllardır aynı dükkânda hizmet verdiğini ve çocukluğunda kendi ürettiği sabunlarla büyüyen birçok müşterinin bugün geri dönen müşteriler haline geldiğini vurgulayan Yolver, sağlıklı ürün sunmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi. Tüketicilere temel önerisi ise; ürün etiketlerini okumak, kokuyu ve ambalaj bilgilerini gözlemlemek ve cilt tipine uygun sabun tercih etmek oldu.

NEDİM YOLVER, DOĞAL SABUN İLE ENDÜSTRİYEL SABUN ARASINDAKİ FARKLARI ANLATARAK TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU.