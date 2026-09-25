Merkezefendi'de çizgilerin anlattığı hayat: Yunus Can'ın portre sergisi

Merkezefendi'de 'Bir Çizgi, Bin Duygu' sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Merkezefendi Belediyesi, sanatın dönüştürücü gücünü merkeze alarak Yunus Can'ın karakalem portrelerinden oluşan 'Bir Çizgi, Bin Duygu' sergisini sanatseverlere sunuyor. Sergi, çalışmalarıyla güçlü ifade ve duygu aktarımı sağlayan sanatçının dünyasını çizgiler aracılığıyla gözler önüne seriyor.

Sergi ve ziyaret bilgileri:

Yunus Can'ın karakalem portre çalışmalarından seçkilerin yer alacağı sergi, 26 Eylül-3 Ekim 2026 tarihleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezinde ziyaret edilebilecek. Açılış töreni 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek ve tüm vatandaşlar davet edildi.

Sanatçının anlatısı ve SAVI ile yaşamı:

Duygu ve ifadeyi çizgilerle buluşturan Yunus Can, eserlerinde kendi iç dünyasını ve farklı yüzleri özgün bir çizim diliyle yorumluyor. Dünyada 22, Türkiye’de ise 3 kişide görüldüğü belirtilen SAVI hastalığıyla yaşayan sanatçı, karakalem çalışmalarını duygularını görünür kılmanın ve deneyimini paylaşmanın bir yolu olarak tanımlıyor.

Sergide yer alan portreler, bireysel hikâyelerin izleyicide ortak duygular uyandırma potansiyelini ortaya koyuyor. Çalışmalar, nüanslı gölgeleme ve hassas çizgi kullanımıyla izleyiciyi eserin içine çekerken, sanatçının yaşama dair gözlemlerini sessiz ama etkileyici bir dille aktarıyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, hem sanatın iyileştirici yönünü vurgulamayı hem de SAVI gibi nadir görülen sağlık deneyimlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. İzleyiciler, portrelerdeki ifadeler üzerinden empati kurma ve farklı yaşam deneyimlerini anlamaya davet ediliyor.

Etkinlik boyunca eserlerin sergilenme düzeni ve sanatçının çizim yaklaşımı izleyiciye anlatılacak; ziyaretçiler, portreler aracılığıyla hem estetik hem de insani bir deneyim yaşama fırsatı bulacak.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, SANATIN İYİLEŞTİRİCİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYOR. YUNUS CAN’IN KARAKALEM ÇALIŞMALARINDAN OLUŞAN "BİR ÇİZGİ, BİN DUYGU" İSİMLİ SERGİ, 26 EYLÜL-3 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ZİYARET EDİLEBİLECEK.