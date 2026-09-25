Mesleğinizi korumanın yolu: yapay zekayı öğrenmek ve uygulamak

SUBÜ konuşmalarında yapay zeka ve istihdam tartışması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 126'ncı programına konuk olan YAZEM Müdürü Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı, yapay zekanın çalışma yaşamı ve meslekler üzerindeki etkilerini detaylandırdı. Program moderatörlüğünü Araştırma Görevlisi Nur Bağrı Polat üstlendi ve söyleşi üniversitenin internet yayınında takip edildi.

Mesleklerin dönüşümü ve bireysel sorumluluk:

Kamanlı, yapay zekanın doğrudan işi elimizden almayacağını vurguladı ve önemli bir noktaya dikkat çekti. Yapay zeka işinizi elinizden almayacak, yapay zekayı kullanan biri işinizi elinizden alacak. Buna göre dönüşüm, teknolojinin varlığı kadar onu nasıl kullandığımızla da alakalı olacak. Kamanlı, önümüzdeki 15 yılda mesleklerin yüzde 60'ının kaybolacağına ilişkin araştırma sonuçlarına atıfta bulundu ve bunun yanında aynı oranda yeni mesleklerin ortaya çıkacağını belirtti.

Küçük işletmelerden eğitim kurumlarına kadar her ölçekten kuruluşun yapay zeka entegrasyonuna ihtiyaç duyacağını söyleyen Kamanlı, yapay zekayı bir beyin fırtınası arkadaşı veya istişare meclisi gibi kullanmanın yollarına değindi. Ancak sunduğu çıktıları sorgulamadan kabul etmenin, insan düşünme yetisini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Veri, eğitim ve algoritma bilgisi önemi:

Yapay zekanın hâlen gelişim evresinde olduğunu ifade eden Kamanlı, ChatGPT gibi araçların bir dönüm noktası yarattığını ancak sahaya, akademiye ve öğrenci alışkanlıklarına yansıyan etkilerin hala evrildiğini belirtti. Tasarım, kod yazma ve proje geliştirme süreçlerinde kayda değer değişimler yaşandığını söyledi.

AGI ve süper zekâ tartışmalarına da değinen Kamanlı, kendi verilerimizle çalışmanın hayati olduğunu vurguladı. Türkiye'de aktif yapay zeka kullanan kişi sayısının 85 milyon nüfus içinden 6-7 milyon civarında olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanlığımızın Eylem Planı kapsamında 5 milyon vatandaşın eğitilmesi ve 10 bin nitelikli mühendisin yetiştirilmesi hedefinin bu çerçevede önemli olduğunu söyledi. Örnek olarak Cezeri'yi vererek, yerli doküman ve birikimi modellere tanıtmadan yerel bilgi ve kültürün yapay zekada temsil edilemeyeceğini ifade etti.

Kamanlı son olarak yazılım pratiklerine ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Kod üreten yapay zekaların temel yazılım bilgisini ortadan kaldırmadığını, sistemi, algoritmayı ve mimariyi bilmeyenlerin büyük projelerde kontrolü kaybedebileceğini belirtti. Algoritmanın mantığını çözmek ve işin temelini öğrenmek öğrenciler için vazgeçilmez olması gereken bir yetkinlik olarak öne çıktı.

DOÇ. DR. ALİ FURKAN KAMANLI KATILDIĞI PROGRAMDA, YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ VE MESLEKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.