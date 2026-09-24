Gençlerle sahada: Cehveroğlu Uluslararası Gençlik Merkezi'nde atölyeleri değerlendirdi

Muğla'da gençlik merkezinde kapsamlı inceleme

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cehveroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile birlikte Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen projeler ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin odağında gençlerin bilim, teknoloji, spor ve sosyal gelişimini destekleyecek atölye çalışmaları yer aldı.

DENEYAP ve uzay-havacılık atölyesi:

Ziyarette öncelikle DENEYAP Teknoloji Atölyesi ile Muğla Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde hayata geçirilen Uzay ve Havacılık Atölyesi incelendi. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan atölyede yürütülen uygulamalı eğitimler, gençlerin teknoloji ve havacılık alanlarında yetkinlik kazanmasına yönelik olarak değerlendirildi. Yetkililer, atölye programları ve kullanılan ekipmanlar hakkında Cehveroğlu'na ayrıntılı bilgi verdi.

Gençlerle buluşma ve spor etkinliği:

Cehveroğlu, merkezdeki gençlerle bir araya gelerek onların çalışmalarını dinledi ve öğrencilere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında özel bireylerin eğitimlerine de eşlik eden Vali Yardımcısı, spor salonunda gençlerle basketbol oynayarak etkinliklere katılım gösterdi. Bu temaslar, merkezin hem eğitim hem de sosyal boyutunu yerinde gözlemlemeyi sağladı.

Yetkililer, Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmaların gençlerin bilim ve teknoloji başta olmak üzere spor ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ziyaret, saha gözlemi ve doğrudan iletişimle merkezdeki programların etkililiğinin değerlendirilmesi açısından önemli kabul edildi.

VALİ YARDIMCISI CEHVEROĞLU, ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİNDE İNCELEME YAPTI