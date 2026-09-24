Dolar 48,8517 +0,04%
Euro 55,6667 +0,01%
Bist 12.976,89 -2,07%
Altın Gram 6.742,66 -0,59%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 104,60 +1,47%
--°

Gençlerle sahada: Cehveroğlu Uluslararası Gençlik Merkezi'nde atölyeleri değerlendirdi

Vali Yardımcısı Halil Serdar Cehveroğlu, Kazım Açıkbaş ile Uluslararası Gençlik Merkezi'nde DENEYAP ve Uzay ve Havacılık Atölyesi çalışmalarını inceledi, gençlerle sohbet etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Gençlerle sahada: Cehveroğlu Uluslararası Gençlik Merkezi'nde atölyeleri değerlendirdi

Muğla'da gençlik merkezinde kapsamlı inceleme

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cehveroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile birlikte Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen projeler ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin odağında gençlerin bilim, teknoloji, spor ve sosyal gelişimini destekleyecek atölye çalışmaları yer aldı.

DENEYAP ve uzay-havacılık atölyesi:

Ziyarette öncelikle DENEYAP Teknoloji Atölyesi ile Muğla Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde hayata geçirilen Uzay ve Havacılık Atölyesi incelendi. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan atölyede yürütülen uygulamalı eğitimler, gençlerin teknoloji ve havacılık alanlarında yetkinlik kazanmasına yönelik olarak değerlendirildi. Yetkililer, atölye programları ve kullanılan ekipmanlar hakkında Cehveroğlu'na ayrıntılı bilgi verdi.

Gençlerle buluşma ve spor etkinliği:

Cehveroğlu, merkezdeki gençlerle bir araya gelerek onların çalışmalarını dinledi ve öğrencilere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında özel bireylerin eğitimlerine de eşlik eden Vali Yardımcısı, spor salonunda gençlerle basketbol oynayarak etkinliklere katılım gösterdi. Bu temaslar, merkezin hem eğitim hem de sosyal boyutunu yerinde gözlemlemeyi sağladı.

Yetkililer, Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmaların gençlerin bilim ve teknoloji başta olmak üzere spor ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ziyaret, saha gözlemi ve doğrudan iletişimle merkezdeki programların etkililiğinin değerlendirilmesi açısından önemli kabul edildi.

VALİ YARDIMCISI CEHVEROĞLU, ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİNDE İNCELEME YAPTI

VALİ YARDIMCISI CEHVEROĞLU, ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİNDE İNCELEME YAPTI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken başlayan ekran alışkanlığı çocuk ve gençlerin ruh sağlığını gölgeliyor
images

Vali Önder Bozkurt gençlerin eğitim hedeflerini dinledi
images

Antalya itfaiye filosu 24 araçla güçlendi, bazıları tescil beklemeden sahadaydı
images

Çocuğunuz besin sonrası tepki gösteriyorsa bunlara dikkat edin

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaköprü'de deprem paniği: terliğini bırakan kişi çorapla dışarı çıktı

dijital çocuk güvenliği için youtube yetkilisiyle görüşme

Denizli’nin vergi rekortmenleri açıklandı: isimlerin büyük bölümü gizli kaldı

Ayvalık'ta uygulamalı matematik ve mühendislikte uluslararası buluşma

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği