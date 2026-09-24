Cizre'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre-Silopi kara yolu Güzeller Rampası mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil şarampole devrildi. Olayda araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kazaya ilişkin edinilen bilgilere göre, Cizre yönüne doğru seyir halinde olan S.Y. (24) yönetimindeki 33 BBN 956 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü S.Y., Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor; güvenlik birimleri bölgede gerekli tutanak ve incelemeleri gerçekleştiriyor.

Önemli bilgiler: Kaza yeri Güzeller Rampası, araç plakası 33 BBN 956, yaralı sürücünün ismi kayıtlarda S.Y. (24) olarak bildirildi.

YARALI SÜRÜCÜ, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN AMBULANSLA CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİNE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.