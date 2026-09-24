Şanlıurfa'da Karaköprü merkezli sarsıntının panik anları kamerada

deprem anı görüntüleri:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre saat 10.40'ta, merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak kaydedildi.

panik ve sokak görüntüleri:

Olay anına ait kameralar, kısa süre içinde sokaklara çıkan ve iş yerlerinden dışarı çıkan insanların yaşadığı panik anlarını saniye saniye gösterdi. Görüntülerde araçların durduğu, yayaların dışarı doğru hareket ettiği görüldü.

etki ve çevre iller:

Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi ve kısa süre içinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yayıldı. AFAD'ın paylaştığı ilk bilgiler, depremin büyüklüğü ve derinliği üzerine odaklandı.

Şanlıurfa'da deprem anında yaşanan panik kamerada