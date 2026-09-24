Soruşturmadan önce 5 lüks aracın 26 bin liraya devri inceleniyor

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız adına kayıtlı beş lüks aracın soruşturma sürecinden kısa süre önce farklı kişilere devredildiği tespit edildi. Başsavcılığa sunulan MASAK raporunda devir işlemlerinin 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildiği, araçların toplam piyasa değerinin 200-220 milyon TL aralığında olduğu belirtildi.

Araçlar ve piyasa değerleri:

MASAK raporunda araçların marka, model ve piyasa değerleri şu şekilde yer aldı: Audi Q8 (2023) yaklaşık 10-11,5 milyon TL, McLaren 750S Coupe (2023) yaklaşık 46-50 milyon TL, Mercedes-Benz S 580 Maybach (2025) yaklaşık 31-35 milyon TL, Bentley Continental GT Speed (2025) yaklaşık 53-58 milyon TL ve Rolls-Royce Cullinan (2023) yaklaşık 55-65 milyon TL. Bu değerleme açık kaynak piyasa, rayic ve kasko bilgileri dikkate alınarak yapılmıştır.

Banka hareketleri ve şüpheli ödemeler:

Devir işlemleriyle bağlantılı banka hareketleri incelendiğinde, Yarız’ın hesabına "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla, Hasan Kaytan tarafından sırasıyla 6.256 TL ve 5.756 TL, Hasan Dörtkardeş, Bolkan Bekçi ve İbrahim Halil Rat tarafından ise ayrı ayrı 4.756 TL yatırıldığı tespit edildi. Böylece beş aracın devir işlemlerine karşılık hesabına yansıyan toplam tutar 26.280 TL oldu. MASAK raporu, söz konusu tahsilatların araçların nitelik ve değerleriyle uyumlu gerçek satış bedellerini göstermediğini belirtti.

El koyma, teknik inceleme ve yakalama çalışmalarının seyri:

Bu tespitler üzerine Başsavcılık, araçların gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla devredilmiş olabileceği değerlendirmesiyle el koyma tedbiri uygulanmasına karar verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen müzekkere ile el konulan araçların teknik incelemeye alınması talimatı verildi; incelemelerde şase ve motor numaralarında değişiklik veya tahrifat, araç kimlik bilgileri ile tescil kayıtlarının uyumu ve olası sahtecilik araştırılacak.

Başsavılık koordinesinde yürütülen çalışmada H.K. adına tescilli McLaren 750S Coupe ve Rolls-Royce Cullinan, B.B. adına tescilli Mercedes-Benz S 580 Maybach ile İ.H.R. adına tescilli Bentley Continental GT Speed yakalanarak muhafaza altına alındı. Bu dört aracın toplam piyasa değeri yaklaşık 185-208 milyon TL olarak değerlendirildi. Yakalanması için çalışmaların sürdüğü Audi Q8 (H.D. adına tescilli) ise yaklaşık 10-11,5 milyon TL piyasa değerine sahip bulunuyor.

Soruşturma kapsamında araçların devir işlemleri, ödeme hareketleri, mal varlığı ilişkileri ve teknik özelliklerine yönelik incelemeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

STANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA, TUTUKLU PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHAMMED YARIZ'A AİT OLDUĞU BELİRLENEN TOPLAM 200-220 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ 5 LÜKS ARACIN, SORUŞTURMA SÜRECİNDEN KISA SÜRE ÖNCE FARKLI KİŞİLERE DEVREDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ.