Robot destekli jinekolojik cerrahi: uygun hastada iyileşmeyi hızlandırıyor

Acıbadem Bodrum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Melih Gündüz, son yıllarda kadın hastalıklarının cerrahi tedavisinde robotik sistemlerin ağırlık kazandığını belirtiyor. Gündüz, "Robotik cerrahi, özellikle teknik olarak zor ameliyatlarda cerraha daha hassas çalışma imkânı sunuyor ve uygun hastalarda ameliyat sonrası iyileşme sürecine de önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Doku koruma ve üreme organlarının önemi:

Gündüz, jinekolojik ameliyatlarda yaklaşımın yalnızca hastalıklı dokunun çıkarılması olmadığını; aynı zamanda çevre dokuların korunmasının da tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. "Özellikle üreme organlarını ilgilendiren ameliyatlarda çevre dokuların korunması büyük önem taşır. Rahim, yumurtalıklar ve tüpler birbirine çok yakın, hassas anatomik yapılar" sözleriyle, ameliyat planlamasında hassasiyetin önemine dikkat çekti.

Miyom ve endometrioziste milimetrik hassasiyet:

Robotik platformların üç boyutlu görüntüleme ve ince hareket kabiliyeti sunduğunu aktaran Gündüz, bu özelliklerin özellikle miyom ve endometriozis vakalarında avantaj yarattığını belirtti. Gündüz, hastalıklı alanda milimetrik hassasiyetle çalışılabildiğini; "Bir milimetrelik damara dört ila altı dikiş atılabiliyor" örneğiyle tarif ederek, sağlıklı dokunun mümkün olduğunca korunabildiğini ifade etti.

Bu teknik yetenekler, uygun vakalarda hem kanama kontrolünü kolaylaştırıyor hem de ameliyat sonrası fonksiyonel sonuçların korunmasına katkıda bulunuyor.

Uygun hasta seçimi ve sınırlamalar:

Gündüz, robotik yöntemin sunduğu avantajlara rağmen her vakada birinci tercih olmadığını belirtti: "Asıl önemli olan uygun hastayı seçebilmektir." Cerrahi yöntem seçimi, hastalığın tipi, yayılımı ve hastanın genel durumu dikkate alınarak hasta bazında kararlaştırılıyor; robotik cerrahi özellikle teknik olarak zor vakalarda cerrahın işini kolaylaştırıyor.

Aynı zamanda Gündüz, sık rastlanan bir yanılgıya dikkat çekti: robotun ameliyatı kendi başına yaptığı düşüncesi gerçekçi değil. Robotik sistemler, cerrahın direkt kontrolünde olan ince metal kollardan oluşuyor ve operasyonları cerrah yönetiyor.

İyileşme süreci ve taburculuk:

Robotik jinekolojik girişimlerin hastaların iyileşme sürecine olumlu katkı sağlayabildiğini kaydeden Gündüz, "Jinekolojik robotik cerrahilerde her şey planlandığı gibi ilerlediğinde hastaların büyük bölümü ertesi gün taburcu olabilir" dedi. Hatta rahim ameliyatı veya bazı jinekolojik kanser ameliyatları sonrası uygun seçilmiş hastaların ertesi gün evine dönebildiği, iki gün sonra seyahat edebildiği ve günlük işlerini kendi başlarına yapabildikleri bildirildi.

Sonuç olarak Gündüz, robotik cerrahinin kullanım alanının rahim ve yumurtalık kaynaklı pek çok hastalık ile uygun kanser vakalarında genişlediğini; fakat en doğru yaklaşımın hastanın ve hastalığın özelliklerine göre en uygun cerrahi yöntemi belirlemek olduğunu vurguladı.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI MELİH GÜNDÜZ