Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında yaralananlara vali ziyareti

Vali davut gül hastaneleri gezdi:

İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana gelen İETT otobüsü kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Vali Gül, ziyaretlerinde yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza ve yaralıların durumu:

Kazada, otobüsün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucunda olayda 2 kişi hayatını kaybetti; 1'i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralıların tedavi süreci ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler sağlık ekiplerinden aktarıldı.

Vali Gül, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara iletti ve yetkililerle koordineli şekilde yaralı yakınlarına destek sağlanacağını belirtti. Hastanelerdeki görüşmelerde, yaralıların tedavileri ve ihtiyaçları hakkında yetkililerle detaylı bilgi alışverişinde bulunuldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İETT kazasına yaralananları hastanede ziyaret etti