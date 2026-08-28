Vali Gül İETT kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu'nda gerçekleşen İETT otobüsü kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Kaza, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halindeki bir İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana geldi.

Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar farklı sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

vali ziyaretlerinin içeriği:

Vali Gül, ziyaretleri sırasında yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını aktardı. Hastanede bulunan yakınlarıyla görüşmeler yaptı ve moral desteği sağladı.

doktorlardan alınan bilgiler:

Ziyaret esnasında Vali Gül, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yürütülen tedavilerin ve takiplerin sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, İETT KAZASINA YARALANANLARI TEDAVİ GÖRDÜKLERİ HASTANELERDE ZİYARET ETTİ.