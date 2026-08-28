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Geçit Köprüsü bağlantı yollarında 15 günlük trafik aktarımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Geçit Köprüsü bağlantı yollarında 29 Ağustos 2026'de başlayacak 15 günlük yol düzenlemesi ve trafik aktarımı yapılacağını bildirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Geçit Köprüsü bağlantı yollarında 15 günlük trafik aktarımı

Geçit Köprüsü bağlantı çalışması:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan çalışmada, Geçit Köprüsü bağlantı yollarında yol düzenleme ve trafik aktarım işlemleri gerçekleştirilecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre söz konusu çalışmalar trafik güvenliğini artırmayı ve bağlantı düzenini iyileştirmeyi hedefliyor.

Uygulama ve yönlendirmeler:

Çalışmalar boyunca bölgede trafik akışında geçici düzenlemeler ve aktarım uygulamaları uygulanacak. Yetkililer sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine azami dikkat göstermelerini ve yönlendirmelere uymalarını istedi. Ayrıca mümkün olan durumlarda alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi.

Süre ve yerel etkiler:

Belediyenin duyurusuna göre çalışmalar 29 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecek. Bu süre zarfında bölgedeki ulaşım akışında öğle ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabileceği; vatandaşların seyahat planlarını buna göre düzenlemelerinin faydalı olacağı belirtildi.

İlgili birimler, çalışmanın tamamlanmasının ardından bağlantı yollarının daha güvenli ve işlevsel hale geleceğini vurgularken, sürücülere sabır ve işaretlere uyma çağrısını yineledi.

BURSA’DA GEÇİT KÖPRÜSÜ BAĞLANTI YOLLARINDA 15 GÜNLÜK ÇALIŞMA

BURSA’DA GEÇİT KÖPRÜSÜ BAĞLANTI YOLLARINDA 15 GÜNLÜK ÇALIŞMA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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