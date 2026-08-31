Dolar 48,2318 +0,48%
Euro 55,9080 -0,55%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,46 -2,88%
EUR/USD 1,1585 -0,64%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Giresun'da sağanak yolları dereye çevirdi, ekipler seferber:

Giresun'da doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili sağanak, grup ve köy yollarını dereye çevirdi; Keşap Unaca'da engelli bir kişi tahliye edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Giresun'da sağanak yolları dereye çevirdi, ekipler seferber:

etkiler ve kapanan yollar:

Giresun'da özellikle doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı grup ve köy yolları dereye dönerken, bazı güzergâhlarda meydana gelen heyelanlar ulaşıma kapanmaya yol açtı. Bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, yetkililer kapanan yolların açılması için çalışmalar başlattı.

tahliye ve müdahale:

Keşap ilçesine bağlı Unaca köyünde meydana gelen heyelan sonrası, evde yaşayan bir engelli vatandaş Giresun İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliyesi yapılan vatandaşın konaklamasının sağlanması amacıyla Keşap Öğretmenevi'ne yerleştirildi ve ekipler bölgede olası yeni risklere karşı teyakkuz halinde çalışmaya devam ediyor.

valilikten uyarı:

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların gece boyunca devam etmesinin beklendiği belirtilerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca İlgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde olup gelişmeler yakından takip edilmektedir ifadesine yer verildi.

Ekiplerin önceliği, kapanan yolların ulaşıma açılması ve risk altındaki vatandaşların güvenli bölgelere alınması olarak açıklandı. Vatandaşların uyarılara dikkat etmesi ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması istendi.

YOLLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR İÇİN SAĞLIK VE AFAD EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

YOLLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR İÇİN SAĞLIK VE AFAD EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ağın kampında şiddetli rüzgar anları kamerada
images

Manavgat'ta yangının enerjisi ekiplerin müdahalesiyle düşürüldü
images

Erciş'te aniden bastıran fırtına yaşamı sekteye uğrattı
images

Manavgat'ta orman yangının enerjisi düşürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çekmeköy'de 30 Ağustos coşkusu: lunaparkta binlerce kişiyle Zafer Bayramı kutlandı

Fink: zamana ihtiyaç var, doğru dakikalarda gelen goller galibiyeti getirdi

kartal: çok daha farklı bir skor alabilirdik

Yüksel Yıldırım: 2-0 ile ucuz kurtulduk, eksikler can yakıyor

TREND HABERLER

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu