Giresun'da sağanak yolları dereye çevirdi, ekipler seferber:

etkiler ve kapanan yollar:

Giresun'da özellikle doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı grup ve köy yolları dereye dönerken, bazı güzergâhlarda meydana gelen heyelanlar ulaşıma kapanmaya yol açtı. Bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, yetkililer kapanan yolların açılması için çalışmalar başlattı.

tahliye ve müdahale:

Keşap ilçesine bağlı Unaca köyünde meydana gelen heyelan sonrası, evde yaşayan bir engelli vatandaş Giresun İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliyesi yapılan vatandaşın konaklamasının sağlanması amacıyla Keşap Öğretmenevi'ne yerleştirildi ve ekipler bölgede olası yeni risklere karşı teyakkuz halinde çalışmaya devam ediyor.

valilikten uyarı:

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların gece boyunca devam etmesinin beklendiği belirtilerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca İlgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde olup gelişmeler yakından takip edilmektedir ifadesine yer verildi.

Ekiplerin önceliği, kapanan yolların ulaşıma açılması ve risk altındaki vatandaşların güvenli bölgelere alınması olarak açıklandı. Vatandaşların uyarılara dikkat etmesi ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması istendi.

YOLLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR İÇİN SAĞLIK VE AFAD EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.