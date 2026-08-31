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Konserde Semicenk'in uyarısına rağmen kavga çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Semicenk konserinde iki grup arasında çıkan kavga, sanatçının uyarısı ve cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konserde Semicenk'in uyarısına rağmen kavga çıktı

Konserde yaşanan olaylar:

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün düzenlenen Semicenk konserinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü ve ortamda kısa süreli arbede yaşandı. Olay anında salondaki bazı izleyiciler araya girmeye çalışsa da kargaşa kısa süreli devam etti.

Sanatçının müdahalesi ve görüntüler:

Konseri sürdüren Semicenk, kavga eden grubu görünce anons yaparak 'Kavga etmeyin' diyerek uyarıda bulundu. Sanatçının uyarısı ve kavgaya karışanların bazı müdahaleleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, tartışmanın başlangıç nedeni henüz netleşmedi. Olay sırasında herhangi bir ağır yaralanma veya kalıcı zarar bilgisi paylaşılmadı. Konser alanındaki güvenlik görevlilerinin kısa süreli müdahalesi ve izleyicilerin araya girmesiyle ortam sakinleştirildi.

Yaşanan arbede, konserin genel akışını aksattı ve izleyiciler arasında tedirginlik yarattı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı için detaylar netleşmemiş durumda; görüntüler olaya ilişkin ilk görsel kayıtları sunuyor.

Ankara&#039;da Semicenk konserinde kavga

Ankara'da Semicenk konserinde kavga

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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