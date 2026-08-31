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Reyhanlı'da umut tükeniyor: batan gemide kaybolan iki kardeş için bekleyiş

Kuzey Kıbrıs'ta batan gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir için Reyhanlı'daki aileleri saatlerdir haber bekliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 00:46

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 00:54

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Reyhanlı'da umut tükeniyor: batan gemide kaybolan iki kardeş için bekleyiş

Reyhanlı'da kayıp iki kardeş için bekleyiş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan Mustafa Demir (33) ile Mahmut Demir (28) için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki baba evinde bekleyiş sürüyor. Aile, geminin Girne’den Mersin’e seferi sırasında açıldıktan kısa süre sonra battığı haberinin ulaşmasının ardından gelecek haberleri umutsuzca bekliyor.

Ailelerin durumu:

Harran Mahallesi'ndeki baba ocağında toplanan yakınlar, sabah saatlerinden bu yana haber alamadıklarını belirtiyor. Kardeşlerinin batan gemide olduğunu ve saat 10.00’dan bu yana iletişim kuramadıklarını söyleyen ağabeyleri Halil Demir, 'Artık dayanacak gücümüz kalmadı, umudumuz kalmadı bizi bilgilendirsinler' diyerek yetkililerden bilgi talep etti. Halil Demir, ailece Kıbrıs'taki hastaneleri arayıp bilgi toplamaya çalıştıklarını fakat çelişkili bilgiler aldıklarını aktardı.

Gelişmeler ve talepler:

Yakın akrabalarından Yahya Demir ise 'Saat 12.00’den beri bekliyoruz bir haber yok. Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşler kayıp, hepimiz endişeliyiz' ifadelerini kullandı ve ihmal iddialarına dikkat çekti. Aile, yetkililerden arama-kurtarma çalışmaları ve bilgilendirme konusunda somut adımlar bekliyor; anne ve babanın durumunun ağırlaşması nedeniyle kaygı iki kat artmış durumda.

Gemide yolculuk yapanların yakınlarına gelen haberler ve arama çalışmalarıyla ilgili belirsizlik sürerken, Reyhanlı'daki aile için gelecek her yeni bilgi kritik önem taşıyor. Yetkililerden yapılacak resmi açıklamalar aileye ve bölgeye umut verebilir.

AİLENİN EVİNDEN DETAY

AİLENİN EVİNDEN DETAY

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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