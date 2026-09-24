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Göçerlerin kış mesaisi: Erzurum yaylalarından zorlu iniş

Erzurum yaylalarındaki göçerler, soğuyan havalar ve tükenen otlaklar nedeniyle köylerine dönüyor; Palandöken Geçidi'nde sürü yoğunluğu yaşanıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Göçerlerin kış mesaisi: Erzurum yaylalarından zorlu iniş

kışa dönüş başladı:

Erzurum'un yüksek rakımlı yaylalarında yaz boyunca konaklayan göçer aileler, havaların soğuması ve otlakların verimliliğini kaybetmesiyle birlikte köylerine doğru zorlu bir dönemeçte bulunuyor. İlkbaharda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını yaylalara çıkaran üreticiler, sonbaharın gelmesiyle mesailerini dönüşe çevirdi. Bu süreçte amaç, hayvanların kışlık barınaklara ve daha alçak kesimlerdeki kışlaklara sağ salim ulaşmasını sağlamak.

palandöken geçidi ve yol yoğunluğu:

Yaz mevsimini Erzurum yaylalarında geçiren göçerlerin önemli geçiş güzergâhlarından biri olan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi ile Erzurum - Tekman kara yolu'nda sürü yoğunluğu yaşanıyor. Günler süren uzun ve yorucu yürüyüşe çıkan çobanlar, yüksek kesimlerde etkili olan soğuklar ve engebeli araziye rağmen hayvanları güvenle taşıyabilmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu güzergâhlarda hareket eden binlerce hayvan, geçiş anlarında zaman zaman yavaşlamalara ve beklemelere neden oluyor.

trafik ve güvenlik uyarıları:

Göçerlerin dönüş süreci ana yol trafiğini etkileyebiliyor; sürülerin kara yollarından geçişi sırasında sürücüler zor anlar yaşayabiliyor. Yetkililer, sürülerin geçiş güzergâhlarında araç sürücülerinin hızlarını düşürmeleri, kontrollü şekilde ilerlemeleri ve anonslara dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Ayrıca çobanlar da hayvanların yoğunluğunu ve yol koşullarını gözeterek güvenli geçiş için önlemler alıyor.

Hava şartlarının seyrine bağlı olarak göçerlerin kışlaklara dönüşü önümüzdeki günlerde de parça parça sürecek. Yolculuk, hem hayvan sağlığı hem de trafik güvenliği açısından titizlik gerektirdiği için bölgedeki yetkililer ve üreticiler koordinasyonu sürdürmeye devam ediyor.

ERZURUM’UN YÜKSEK RAKIMLI YAYLALARINDA YAZ DÖNEMİ BOYUNCA KONAKLAYAN GÖÇERLERİN, HAVALARIN...

ERZURUM’UN YÜKSEK RAKIMLI YAYLALARINDA YAZ DÖNEMİ BOYUNCA KONAKLAYAN GÖÇERLERİN, HAVALARIN SOĞUMASI VE OTLAKLARIN VERİMLİLİĞİNİ KAYBETMESİYLE BİRLİKTE KÖYLERİNE YÖNELİK ZORLU DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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