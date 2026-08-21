Gördes'te incir denemesi üreticilere yeni seçenek sunuyor

Gördes'te incir bahçesi ziyaret edildi

Manisa'nın Gördes ilçesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik olarak kurulan deneme incir bahçesinde incelemeler yapıldı. Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya ve beraberindeki yetkililer, bahçede yürütülen üretim sürecini yerinde gözlemleyip teknik ve uygulama detaylarını değerlendirdi.

Üretim sürecine ilişkin değerlendirme:

İncelemede, fidelerin adaptasyonu, bakım ve sulama yöntemleri ile arazi uygunluğu gibi uygulama adımları ele alındı. Deneme üretimi kapsamında yapılan gözlemler, iklim ve toprak koşullarına göre hangi uygulamaların verim ve kaliteyi artıracağı konusunda yol gösterici oldu.

Üreticilere sunulan fırsatlar:

Yetkililer, projenin amaçlarından birinin ilçenin tarımsal ürün desenine inciri kazandırmak ve üreticilere alternatif gelir kaynakları oluşturmak olduğunu vurguladı. Yenilikçi uygulamalar ve bölge şartlarına uygun çeşitlerin yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların üreticiler için önemli fırsatlar sunacağı ifade edildi.

İnceleme sonunda, deneme üretimi sonuçlarına göre önümüzdeki dönemde yaygınlaştırma çalışmalarının sürdürüleceği ve üreticilere yönelik bilgilendirme ile teknik destek adımlarının planlanacağı bildirildi.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DENEME ÜRETİMİ YAPILAN İNCİR BAHÇESİNDE İNCELEMELERDE BULUNULDU.