Karabük'te kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Bölge Trafik Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametinden Eskipazar yönüne giden motosikleti, M.A.K. (78 BY 328) idare ediyordu. Kavşağa giriş için manevra yapan traktörü, O.Ö. yönetimindeki 78 BF 683 plakalı traktöre motosiklet çarptı.

yaralıların durumu ve müdahale:

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü M.A.K. ile motosiklette yolcu bulunan E.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve her iki yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının değerlendirildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

traktör sürücüsüne yönelik işlem:

Traktör sürücüsü O.Ö.'nün sağlık durumu nedeniyle, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 45. maddesi kapsamında sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

KARABÜK'TE MOTOSİKLETİN KAVŞAKTA MANEVRA YAPAN TRAKTÖRE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.