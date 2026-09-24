eski ilçe binasının arazisi otopark ve çöp alanına dönüştü

eskiden hizmet binası olan arsa kaderine terk edildi:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Antalya Caddesi üzerinde bulunan eski Tarım İlçe Müdürlüğü hizmet binasının taşınmasının ve mevcut yapının yıkılmasının ardından ortaya çıkan boş arazi, ilgisizlik yüzünden bakımsız kaldı.

Yukarı Hisar Mahallesi'ndeki söz konusu arsa, çevredeki işyerleri ve bölgede işi olan vatandaşlar tarafından otopark olarak kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda, kontrolsüz atılan çöpler nedeniyle alan kısa sürede çöp yığını haline geldi.

kullanım şekli ve görülen sorunlar:

Arazinin hem araç parkı hem de düzensiz atık bırakma yeri olarak kullanılması, zeminin tahrip olmasına ve görüntü kirliliğine yol açtı. Biriken çöplerden kaynaklanan kötü koku, çevredeki vatandaşlar ve işletmeler için rahatsızlık oluşturuyor.

Alanın bakımsızlığı, çevre sağlığı ve estetik açıdan sorun teşkil ederken, düzensiz kullanımın tehlike ve hijyen riskleri de doğurabileceği belirtiliyor.

çözüm ve beklentiler:

Vatandaşlar ve işyeri sahipleri, benzer boş arazilerin koruma altına alınarak düzenlenmesini ve atık toplama konusunda denetim yapılmasını bekliyor. Mevcut durumda arsanın kullanımının denetlenmemesi hem çevre hem de toplum sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Yetkililerin alanda temizlik, düzenleme veya gerekli önlemleri alarak alanı rehabilite etmesi, hem kötü kokunun giderilmesi hem de alanın daha verimli kullanılması için çözüm olarak öne çıkıyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BOŞ ARAZİ BİR TARAFTAN OTOPARK OLARAK KULLANILIRKEN, BİR TARAFTAN DA ÇÖPLÜK OLARAK KULLANILIYOR.