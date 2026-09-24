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Atatürk Bulvarı'nda tehlikeli şerit değiştiren sürücüye 10 bin lira ceza

Atatürk Bulvarı'nda KGYS görüntüleriyle tespit edilen, tehlikeli şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan hafif ticari sürücüsüne 10 bin TL ceza verildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Atatürk Bulvarı'nda tehlikeli şerit değiştiren sürücüye 10 bin lira ceza

Atatürk Bulvarı'nda tehlikeli şerit değiştiren sürücüye ceza

Elazığ merkezinde meydana gelen olayda, bulvar üzerinde seyir halindeyken bir başka aracı tehlikeli şekilde şerit değiştiren hafif ticari aracın davranışı, trafikte risk oluşturdu. O anlar, yoldaki bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı; sürücünün ani manevrası sonrası araç kısa süre içinde gözden kayboldu.

görüntüler ve ihbar süreci:

Kayıtlar, kısa sürede ilgili birimlerce incelendi. Görüntülerin Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine aktarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Sürücünün davranışı KGYS kayıtları üzerinden teyit edildi ve delil olarak dosyaya eklendi.

yapılan inceleme ve uygulanan ceza:

Yürütülen inceleme sonucunda, trafiği tehlikeye sokan şerit değiştirme eylemi net olarak tespit edildi. Ekipler tarafından sürücüye idari işlem uygulanarak 10 bin TL para cezası kesildi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yetkililer benzer ihlallerin trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı.

Yetkililer, sürücülere kurallara uyarak hem kendi güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını korumaları çağrısında bulundu.

KENDİSİNİN VE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYAN SÜRÜCÜ BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU. O ANLAR...

KENDİSİNİN VE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYAN SÜRÜCÜ BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU. O ANLAR İSE BİR BAŞKA ARACIN KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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