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Gram altın dört ay sonra 7 bin lira barajını geçerek piyasalarda hareket yarattı

Gram altın dört ay sonra tekrar 7 bin TL'yi aşarken, ons ve ABD tahvil politikaları fiyatları destekledi; kuyumcularda kar satışı yoğunlaştı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:08

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gram altın dört ay sonra 7 bin lira barajını geçerek piyasalarda hareket yarattı

Piyasalarda yükseliş etkisini sürdürüyor:

Gram altın, yaklaşık dört ay sonra yeniden 7 bin TL sınırını aşarken küresel gelişmeler yükselişi destekledi. Ons altın 4 bin 600 dolar seviyelerine yükseldi; doların küresel olarak zayıflaması ve ABD Hazinesi’nin tahvil geri alım programını artırması fiyatlamalarda belirleyici oldu.

Bu görünüm, iç piyasada da etkisini hissettirdi. Analistler, gram altının Ağustos'ta yüzde 12 değer kazandığını ve onsdaki hareketle birlikte çeyrek altının 11 bin 500 TL üzerine çıktığını not ediyor.

Kuyumcularda satış ağırlığı:

Kuyumcuların gözlemlerine göre yükselen fiyatlar vatandaşları kar realizasyonu yapmaya yöneltti. Esnaf Oğuz Sayman, "Altın fiyatları yükselmeye başladığında halkımızda da bir hareketlilik oldu. Bu yükseliş trendini kaçırmak istemeyenler kar satışı için kuyumculara geldi." dedi.

Sayman, alım tarafında ise müşterilerin işçiliği az olan ürünleri tercih ettiğini belirtti; gram altın, sarrafiye ürünler ve işlemesi az bilezikler ön plana çıkıyor. Bu tercihler piyasa talebinin şeklini etkiledi.

Uzun vadeli perspektif uyarısı:

Esnafın ve piyasa aktörlerinin ortak mesajı sabır yönünde. Sayman, "Kısa vadede altın iniş çıkışları fazla olabiliyor. Altın yatırımını uzun vadede düşünmek gerekiyor" uyarısında bulundu. Bu uyarı, hızlı fiyat yükselişi sonrası risk yönetiminin önemini yeniden gündeme taşıdı.

GRAM ALTIN 4 AY SONRA YENİDEN 7 BİN LİRAYI AŞARKEN, YÜKSELİŞ KUYUMCULARDA HAREKETLİLİĞİ...

GRAM ALTIN 4 AY SONRA YENİDEN 7 BİN LİRAYI AŞARKEN, YÜKSELİŞ KUYUMCULARDA HAREKETLİLİĞİ ARTIRDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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