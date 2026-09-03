Güçlü gelecek günleri: üreticiler MAY Tohum'un Ar-Ge istasyonunda mısır çeşitlerini yerinde inceledi

Güçlü Gelecek Günleri'nde üreticilerle doğrudan buluşma:

MAY Tohum, 1-2 Eylül tarihlerinde Bursa Mustafakemalpaşa'daki Marmara Ar-Ge İstasyonu'nda düzenlediği 'Güçlü Gelecek Günleri' etkinliğinde silajlık ve danelik mısır çeşitlerini üreticiler ve bayi temsilcileriyle buluşturdu. Etkinliğe 200'ün üzerinde üretici ve sektör paydaşı katıldı; katılımcılar arasında Bursa, Balıkesir, Sakarya, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi illerden gelen çiftçiler yer aldı.

Ar-Ge çalışmaları ve çeşit tanıtımları:

Etkinlik boyunca katılımcılar, MAY Tohum'un hibrit mısır çalışmalarını sahada görme fırsatı buldu. Şirketin silajlık ve danelik portföyündeki çeşitler, tarladaki performans verileriyle birlikte üreticilerin incelemesine sunuldu; üreticiler, ekimden hasada kadar uygulanması gereken teknikler hakkında doğrudan bilgi aldı. Bu süreçte MAY Tohum uzmanları, çeşitlerin farklı iklim ve çevresel koşullardaki gösterdiği performans, verim ve hastalık dayanımı gibi kriterler hakkında ayrıntılı bilgi paylaştı.

MAY Tohum Ayçiçeği Ürün Müdürü ve Mısır Teknik Müdürü Burak Uğur, etkinliğin yalnızca çeşit tanıtımı olmadığını, Ar-Ge istasyonunun aynı zamanda bir deneyim merkezi olarak kullanıldığını belirtti. Uğur, burada üreticilerle bir araya gelerek ihtiyaçları tespit ettiklerini ve ekimden hasada kadar uygulanacak tekniklerin aktarıldığını vurguladı.

Yerinde ıslah ve sahada testler:

MAY Tohum Yurtiçi Satış Müdürü Abdullah Demir ise şirketin Türkiye genelinde beş ayrı lokasyonda Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Demir, iklim değişikliği ve değişen yağış rejimlerinin etkisiyle strese ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu ifade etti. Yeni çeşitlerin yalnızca Ar-Ge istasyonlarındaki denemelerle kalmadığını; farklı bölgelerde, çiftçi şartlarında kurulan demonstrasyonlarla da test edildiğini ve olumlu sonuçlar alınan çeşitlerin ticari olarak sunulduğunu aktardı.

Bölge ağı ve üretici desteği:

MAY Tohum Marmara Bölge Müdürü Ahmet Akman, Marmara Bölge Müdürlüğü'nün 13 ilde faaliyet gösterdiğini ve bölgedeki üreticilerle yoğun saha çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Akman, danelik ve silajlık mısır ile yağlık ayçiçeğinde yoğunlaşan çalışmaların yanı sıra üreticilere teknik destek de sağlandığını, bölgesel tanıtım ve eğitim etkinliklerinin köy ölçeğinde de devam ettiğini söyledi. Bölge müdürlüğünün dört kişilik bir ekiple 13 ilde satış ve teknik destek faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Etkinliğe katılan üreticiler ve bayi temsilcileri sunumlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinden gelen üretici Ali Sever, MAY Tohum ile yaklaşık 12 yıldır çalıştığını ve Ar-Ge istasyonlarındaki tanıtımlar ile sahadaki demonstrasyonların yeni çeşitleri piyasaya sürülmeden önce değerlendirme olanağı sunduğunu belirtti. Bayi yetkilisi Yaşar Züroğlu da farklı silajlık ve danelik çeşitlerin tanıtılmasının çiftçilerin bilgilendirilmesi açısından değerli olduğunu vurguladı.

1978'den bu yana sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumluklarında Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satış faaliyetleri yürüten MAY Tohum, 'Yerinde Islah' stratejisiyle toprak ve iklim koşullarına uyumlu, stres şartlarına dayanıklı ve verimli çeşitler geliştirmeye odaklanıyor. Şirketin Türkiye'de 5 Ar-Ge merkezi bulunduğu, Ar-Ge çalışmalarına cirosunun %8'ini ayırdığı ve geliştirdiği çeşitleri 45'in üzerinde ülkeye ihraç ettiği kaydedildi. Ayrıca yerli tohumluk üretimi 12 bin hektarlık alanda gerçekleştiriliyor ve ürünler Bursa ile Adana'daki tohumluk işleme ve paketleme tesislerinden iç ve dış pazarlara sunuluyor.

MAY TOHUM, BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA’DAKİ MARMARA AR-GE İSTASYONU’NDA DÜZENLEDİĞİ "GÜÇLÜ GELECEK GÜNLERİ" ETKİNLİĞİNDE SİLAJLIK VE DANELİK MISIR ÇEŞİTLERİNİ ÇİFTÇİLER VE BAYİ YETKİLİLERİYLE BULUŞTURDU.