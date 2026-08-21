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Gümrüklerde 7 ayda kaçakçılığa ağır darbe: 71,9 milyarlık bilanço

Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026'nın ilk 7 ayında 3.901 operasyonda 71 milyar 913 milyon lira değerinde kaçak eşya ve 41,3 ton uyuşturucu ele geçirdi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gümrüklerde 7 ayda kaçakçılığa ağır darbe: 71,9 milyarlık bilanço

operasyonların genel bilançosu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının ilk 7 ayında yürüttükleri çalışmalarda 3 bin 901 operasyonda 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artış gösterdi ve operasyonların hacmini net biçimde ortaya koydu.

Operasyonlar, hem ekonomiye zarar veren kaçakçılık faaliyetlerini hedef aldı hem de toplum sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadele etti. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin saha çalışmaları, ele geçirilen mal çeşitliliği ve miktarlarıyla ülke genelinde gözle görülür bir etki yarattı.

yürütme biçimi ve teknoloji:

Bakanlık, operasyonlarda gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelden oluşan bir yapıyı öne çıkardı. Bu yaklaşım; hedef odaklı denetimler, ihbar değerlendirmeleri ve akış analizleriyle kaçakçılığın önlenmesini sağlayan temel unsurlar olarak vurgulandı.

ele geçirilen başlıca kalemler:

Yılın ilk 7 ayında ele geçirilenler arasında 41,3 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 727 bin adet makine aksamı, 923 bin 858 adet elektrik-elektronik eşya ve 4 milyon 865 bin adet tıbbi malzeme öne çıktı. Ayrıca tütün mamullerinden tarihi eserlere; akaryakıttan tekstil malzemesine kadar geniş bir yelpazede kaçak eşya tespit edildi.

temmuz ayı verileri:

2026 yılı Temmuz ayında Gümrükler Muhafaza birimlerince yürütülen operasyonda, bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 artışla 469 farklı olayda 8 milyar 165 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Temmuz operasyonlarında 3,3 ton uyuşturucu, 73 bin 347 adet tıbbi malzeme, 2,5 ton akaryakıt ve 84 araç gibi kalemler dikkat çekti.

Bakanlığın açıklamasında, kaçakçılığın ülke ekonomisine verdiği zarar, haksız rekabet yaratarak ticari işleyişi bozması ve özellikle gençleri bağımlılık riskine açık hale getirmesi nedeniyle tüm türlerine karşı kararlılıkla mücadele edileceği belirtildi. Yetkililer, denetimlerin kesintisiz süreceğini ve tespit edilen faaliyetlerle etkin şekilde mücadele edileceğini vurguladı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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