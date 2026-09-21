Gümüşhacıköy'e yeni sanayi vizyonu: osb protokolü imzalandı

Gümüşhacıköy OSB protokolü Amasya Valiliği'nde imzalandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kurulması planlanan Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi için kuruluş protokolü, Amasya Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı. Protokole Vali Önder Bakan ve ilgili kurum temsilcileri tarafından imzalar atıldı.

törende kimler yer aldı:

Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı. Valilikten yapılan açıklamada, çalışmanın ilçe için yeni iş alanları ve istihdam oluşturacağı belirtilerek, emeği geçenlere teşekkür edildi.

beklenen etkiler:

Kurulacak OSB'nin, bölgede yeni iş sahaları yaratması ve istihdamı artırması hedefleniyor. Yerel yöneticiler, projenin Amasya ve çevresine ekonomik katkı sunmasını dileyerek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

AMASYA’NIN GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİNDE OLUŞTURULACAK GÜMÜŞHACIKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (OSB) KURULUŞ PROTOKOLÜ İMZALANDI. AMASYA VALİLİĞİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENDE PROTOKOLE İMZALAR VALİ ÖNDER BAKAN VE DİĞER YETKİLİLER TARAFINDAN ATILDI.