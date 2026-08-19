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Güney Çin'i vuran yağışlar tahliyelere yol açtı: 10 ölü

Güney Çin'de aşırı yağışlar nedeniyle Sichuan ve Guangxi'de sel ve toprak kaymalarında 10 kişi öldü, 21 bin 784 kişi tahliye edildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güney Çin'i vuran yağışlar tahliyelere yol açtı: 10 ölü

Güney Çin'de ağır yağışlar can kaybına neden oldu

Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yetkililer, olaylarda toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 21 bin 784 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Sichuan'daki çökme olayı:

Sichuan eyaletindeki Xinbao köyünde, üniversite giriş sınavı sonuçlarını kutlamak için düzenlenen akşam yemeği sırasında avluda biriken yağmur suları nedeniyle bir evin çatı ve duvarı çöktü. Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Guangxi'deki toprak kayması:

Guangxi özerk bölgesinde bir inşaat sahasında meydana gelen toprak kaymasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, yaz başından beri Çin’in güneybatısı ile güneyindeki birçok bölgede süregelen yoğun yağışların riskleri artırdığını belirtti.

Çin&#039;in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 10 kişi hayatını...

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 784 kişi tahliye edildi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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