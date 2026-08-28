Dolar 48,2400 +0,50%
Euro 56,2266 +0,01%
Bist 14.561,02 -0,10%
Altın Gram 7.214,40 -0,27%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,22 -0,34%
--°

Güney Ege'yi etkileyecek fırtına: 29 Ağustos 2026'da deniz seferlerine dikkat

29 Ağustos 2026 Cumartesi sabahından itibaren Güney Ege'de saatte 50-75 km'ye varacak kuzey-kuzeybatı fırtınası deniz ulaşımını etkileyebilir.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Güney Ege'yi etkileyecek fırtına: 29 Ağustos 2026'da deniz seferlerine dikkat

Güney Ege'yi etkileyecek fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi için 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yayımladı. Yapılan değerlendirmede rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla esmesi ve zaman zaman saatte 75 kilometre'ye ulaşması beklendiği belirtildi.

Beklenen meteorolojik durum:

Uyarıda rüzgârın 29 Ağustos Cumartesi sabahından başlayarak aynı gün akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği, meteorolojik bilgilendirmelerin bu saat dilimi için geçerli olduğu ifade edildi. Meteorolojik sınıflandırmada 6 ila 8 kuvvetindeki rüzgârlar fırtına olarak değerlendiriliyor.

Ulaşım ve vatandaşlara uyarılar:

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini bildirerek denizciler ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji tarafından verilen uyarının 29 Ağustos 2026 saat 04.00 ile 21.00 arasında geçerli olduğu kaydedildi ve gelişmelerin resmi kaynaklardan takip edilmesi önerildi.

GÜNEY EGE&#039;DE CUMARTESİ GÜNÜ SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA BEKLENİYOR.

GÜNEY EGE'DE CUMARTESİ GÜNÜ SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Müşküle'nin altyapısı yenilendi, mahalle yolları konfora hazırlanıyor
images

Siverek'te Adnan Menderes Caddesi sıcak asfaltla yenileniyor
images

Sokaklardan sıcacık yuvalara: Altıeylül'de sahiplendirme etkinliği
images

Poyraz kıyılardaki mikroplastikleri açığa taşıyor, körfezde su berraklaşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arakçi: baskı stratejisinin işlememesi diplomasiyi yeniden gündeme getirebilir

Bozdoğan'da Yeni Sanayi Sitesi'ne konfor ve güvenlik kazandıran parke düzenlemesi

Adıyaman'da elektrik kaçağı: çalışan hastaneye kaldırıldı

Çukurova basınına yapay zekâ destekli dijital turizm haberciliği eğitimi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza