Güney Ege'yi etkileyecek fırtına: 29 Ağustos 2026'da deniz seferlerine dikkat

Güney Ege'yi etkileyecek fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi için 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yayımladı. Yapılan değerlendirmede rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla esmesi ve zaman zaman saatte 75 kilometre'ye ulaşması beklendiği belirtildi.

Beklenen meteorolojik durum:

Uyarıda rüzgârın 29 Ağustos Cumartesi sabahından başlayarak aynı gün akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği, meteorolojik bilgilendirmelerin bu saat dilimi için geçerli olduğu ifade edildi. Meteorolojik sınıflandırmada 6 ila 8 kuvvetindeki rüzgârlar fırtına olarak değerlendiriliyor.

Ulaşım ve vatandaşlara uyarılar:

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle başta deniz ulaşımı olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini bildirerek denizciler ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji tarafından verilen uyarının 29 Ağustos 2026 saat 04.00 ile 21.00 arasında geçerli olduğu kaydedildi ve gelişmelerin resmi kaynaklardan takip edilmesi önerildi.

GÜNEY EGE'DE CUMARTESİ GÜNÜ SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA BEKLENİYOR.