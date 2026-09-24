Güneydoğu'da deprem sonrası sokaklara dökülenler, anlar kamerada

Güneydoğu'da yaşanan deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Çevredeki binalardan çıkan insanlar, açık alanlara yönelirken olay anına ait görüntüler güvenlik ve çevre kameralarına yansıdı.

Deprem anı kayıtları:

Yayılan kamera görüntülerinde, sarsıntının başladığı anda mağduriyet bildirimi veya can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmasa da sokaklara çıkan ve toplu olarak toplanan vatandaşların görüntüleri dikkat çekiyor. Görüntüler, deprem anında hem dışarıdaki hareketliliği hem de bazı binalarda yaşanan telaşı belgeliyor.

Vatandaşların tepkisi:

Olay sırasında ve sonrasında birçok kişi sokaklara döküldü, araçlardan indi ve açık alanlarda beklemeyi tercih etti. Yetkililerden veya kurumlardan yapılan resmi açıklamalar bu haber metninde yer almıyor; kameraya yansıyan anlar, bölgedeki kısa süreli panik ve tedbir alma eğilimini gözler önüne seriyor.

Güneydoğu'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü: Deprem anı kamerada