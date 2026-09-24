Dolar 48,8504 +0,04%
Euro 55,6383 -0,04%
Bist 12.999,71 -1,90%
Altın Gram 6.772,95 -0,14%
EUR/USD 1,1366 -0,19%
Brent Petrol 99,93 +1,84%
--°

Güneydoğu'da deprem sonrası sokaklara dökülenler, anlar kamerada

Güneydoğu'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı; vatandaşlar sokaklara çıkarak güvenli bölgelere yöneldi ve deprem anı kameralarca kaydedildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Güneydoğu'da deprem sonrası sokaklara dökülenler, anlar kamerada

Güneydoğu'da deprem sonrası sokaklara dökülenler, anlar kamerada

Güneydoğu'da yaşanan deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Çevredeki binalardan çıkan insanlar, açık alanlara yönelirken olay anına ait görüntüler güvenlik ve çevre kameralarına yansıdı.

Deprem anı kayıtları:

Yayılan kamera görüntülerinde, sarsıntının başladığı anda mağduriyet bildirimi veya can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmasa da sokaklara çıkan ve toplu olarak toplanan vatandaşların görüntüleri dikkat çekiyor. Görüntüler, deprem anında hem dışarıdaki hareketliliği hem de bazı binalarda yaşanan telaşı belgeliyor.

Vatandaşların tepkisi:

Olay sırasında ve sonrasında birçok kişi sokaklara döküldü, araçlardan indi ve açık alanlarda beklemeyi tercih etti. Yetkililerden veya kurumlardan yapılan resmi açıklamalar bu haber metninde yer almıyor; kameraya yansıyan anlar, bölgedeki kısa süreli panik ve tedbir alma eğilimini gözler önüne seriyor.

Güneydoğu&#039;da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü: Deprem anı kamerada

Güneydoğu'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü: Deprem anı kamerada

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul yolunda yitirilen yıllar: öğretmen 14 ay hapis yattı, sekiz yıl sonra beraa...
images

Cide'de boş kalan iki katlı evin üst katında yangın çıktı
images

Hilvan'da sarsıntı Gölcük Mahallesi'nde bir evi kullanılamaz kıldı
images

Atatürk Bulvarı'nda kavşak kazası: hamile sürücü tedaviye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul çevresinde güvenlik alarmı: öğretmene yönelik tehdit iddiası polisi harekete geçirdi

Anadolu Harikalar Diyarı'nda 10 yıl sonra doğan deve kuşları hayata umut verdi

Atakum'da kitap kampanyası 10 binin üzerindeki kitabı kırsala taşımayı hedefliyor

Okul yolunda yitirilen yıllar: öğretmen 14 ay hapis yattı, sekiz yıl sonra beraat etti

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği