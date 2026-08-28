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Güroymak'ta yıldırım sürüye isabet etti: 36 küçükbaş telef oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Aşağıkolbaşı mevkiindeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu, otlatılan sürüden 36 küçükbaş hayvan telef oldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güroymak'ta yıldırım sürüye isabet etti: 36 küçükbaş telef oldu

Olayın detayları:

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Aşağıkolbaşı köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatan Rahmi Erkoç'un sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım sonucu 36 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yıldırımın etkileri:

Olayın gerçekleştiği alanın ormanlık olması nedeniyle ilk belirlemelere göre çok sayıda hayvan aynı anda zarar gördü. Olay, bölgedeki otlatma faaliyetleri sırasında meydana geldiği bildirildi.

İdari işlem ve inceleme:

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi ve kurum tarafından gerekli işlemler başlatıldı. Yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gelişmeler ve inceleme sonuçlarıyla ilgili resmi açıklamaların beklenildiği bildirildi.

BİTLİS’İN GÜROYMAK İLÇESİNE YILDIRIMIN İSABET ETMESİ SONUCU 36 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF...

BİTLİS’İN GÜROYMAK İLÇESİNE YILDIRIMIN İSABET ETMESİ SONUCU 36 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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