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Şanlıurfa'da iki gündür kayıp olan kişinin cesedi dağlık alanda bulundu

Eyyübiye'de iki gündür kayıp olan 55 yaşındaki Mehmet Köprübaşı, park halindeki aracına yaklaşık 500 metre uzaklıktaki dağlık alanda ölü bulundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da iki gündür kayıp olan kişinin cesedi dağlık alanda bulundu

Şanlıurfa'da iki gündür kayıp olan kişinin cesedi dağlık alanda bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan bir kişi, park halindeki otomobilinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki dağlık alanda ölü halde bulundu. Olayı gören bir vatandaşın yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayın yaşandığı yer ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre, site girişindeki dağlık alanda yerde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan ekipler olay yerine intikal ederek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Adli süreç ve kimlik tespiti:

Olay yerindeki incelemenin ardından ceset otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, vücutta herhangi bir kurşun ve bıçak izine rastlanmadığını bildirdi; kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve laboratuvar işlemlerinin ardından belirlenecek. Öte yandan yaşamını yitiren kişinin, iki gündür kayıp olarak aranan 55 yaşındaki Mehmet Köprübaşı olduğu tespit edildi.

ŞANLIURFA&#039;DA 2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHIS, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİNDEN 500 METRE...

ŞANLIURFA'DA 2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHIS, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİNDEN 500 METRE UZAKLIKTAKİ DAĞLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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