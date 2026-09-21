Dolar 48,7749 -0,07%
Euro 56,0026 +0,09%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.840,11 -0,50%
EUR/USD 1,1476 +0,06%
Brent Petrol 97,64 +1,45%
--°

Hafıza değil, bütüncül destek: Nilüfer'de Alzheimer gündemi

Nilüfer Belediyesi'nin seminerinde uzmanlar, Alzheimer'ın erken bulguları, tedavi seçenekleri ve hasta bakımında uygulanabilecek pratik yöntemleri anlattı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Hafıza değil, bütüncül destek: Nilüfer'de Alzheimer gündemi

Nilüfer Belediyesi semineriyle Alzheimer'a kapsamlı bakış

Nilüfer Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlediği seminerle hastalığın tıbbi sürecini, psikolojik etkilerini ve günlük bakım uygulamalarını uzmanlarla ele aldı. Programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, hekimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hastalığın biyolojik seyri ve erken tanı:

Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar seminerde demansın bir şemsiye kavram olduğunu, Alzheimer'ın ise bu grup içinde yüzde 55-60

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın AFAD'da koruyucu aile uygulamasının önemi ele alındı
images

DMM'den 'Ailem Güvende' iddialarına resmi yalanlama
images

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi
images

çanakkale kahramanı müstecip onbaşı beyaz perdede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmaris'te 'İzmarit Savaşçıları' sessiz kirliliğe karşı göreve başladı

Aydın AFAD'da koruyucu aile uygulamasının önemi ele alındı

Turgutlu'da lise önünde silahla ateş açılması: öğrenciler yaralandı

Kars'ta su kaynakları ve ormanlar için ortak seferberlik

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı